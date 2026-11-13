Manovra 2027, dietrofront del Governo sui 7mila posti cancellati alla scuola ma per Meloni “non si trattava di tagli”: per l’Istruzione abbiamo fatto più di altri

“Durante l’incontro che ha avuto con i sindacati il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”. A dirlo, in un video pubblicato sui social media, è stata la premier Giorgia Meloni, commentando la decisione del Governo, presa nel corso dell’incontro del 13 novembre con i sindacati, di ritirare la norma che prevedeva la riduzione quasi 5mila insegnanti e oltre 2mila Ata.

I sindacati non sarebbero completamente soddisfatti. Ma lo è la presidente del Consiglio: “in ogni caso noi abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione perchè la scuola è molto più di una voce di bilancio, è il posto dove si decide che nazione saremo tra 20 anni”.

“Il governo – prosegue Meloni nel video – ha investito nella scuola più di quanto abbiano fatto i predecessori, basti pensare che in 4 anni abbiamo aumentato le risorse per questo settore del 13,1% rispetto al 2022. Abbiamo rinnovato per ben tre volte i contratti in una sola legislatura. Non accadeva da moltissimo tempo. Abbiamo assunto circa 206 mila persone tra docenti e personale Ata e ne assumeremo altre 40 mila il prossimo anno. Per capirci, in questa legislatura i docenti assunti saranno oltre 20 mila in più rispetto a quelli nella scorsa legislatura. E ci siamo occupati dei migliaia di idonei nei concorsi che i precedenti governi avevano abbandonato al loto destino”.

“E poi l’edilizia scolastica sulla quale sono stati investiti durante questo governo 14 miliardi di euro. Anche qui per capirci negli 11 anni che vanno da Monti a Conte passando per Renzi, Letta , Gentiloni e Draghi in tutto ne erano stati stanziati 6, meno della metà. Ma è finita perchè nella legge di bilancio c’è una nuova misura a cui io tengo in particolare: abbiamo deciso di usare una parte delle risorse per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel 2027 e e le risorse saranno erogate dal 2028 perchè nessuno dovrebbe studiare al freddo o con 35 gradi a giugno. Si può discutere di tutto è giusto farlo, ma chi racconta che questo governo taglia la scuola dice una cosa che i numeri smentiscono uno per uno”.

“Noi crediamo – ha concluso Meloni – nel ruolo della scuola perchè crediamo nei nostri ragazzi, vogliamo offrire loro strumenti per sviluppare al meglio le loro capacità”.