Marcia Perugia-Assisi del 21 maggio: fermiamo la follia della guerra

Il comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi, in attesa dell’iniziativa del 21 maggio prossimo, annuncia che sono in svolgimento “quattro marce prima della grande marcia”, in riferimento a quanto sta accadendo nelle ultime ore tra Ucraina e Russia: “Ormai ogni giorno succedono cose mai viste, inimmaginabili, impensabili. Cose che generano altri accadimenti dagli esiti imprevedibili. Ma chi ci governa continua imperterrito a fare finta di niente. È una follia! Le esplosioni sul Cremlino non sappiamo chi le ha volute e organizzate, ma qualcuno si è spinto dove nessuno aveva mai osato prima. È l’escalation della follia della guerra! Non sappiamo dove ci porterà, ma sappiamo che la catastrofe atomica si sta facendo sempre più vicina. Sappiamo che alcuni, come Papa Francesco, stanno cercando di fermare questa follia! Non lasciamoli soli! È in gioco la vita e il futuro di noi tutti!”.

L’invito alla marcia del 21 maggio recita così: “Partecipa alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità. Trasformiamo il futuro, vieni anche tu!”. La partenza della marcia sarà dai Giardini del Frontone di Perugia, alle ore 9.00. L’arrivo sarà alle Rocca Maggiore di Assisi alle 15.00

Intanto da oggi quattro marce prepareranno la grande marcia.

Sabato 6 maggio 2023, 3° Marcia per i diritti umani del Valdarno Inferiore, “contro ogni guerra, contro ogni arma. Contro le morti in mare, i muri e gli steccati”. Partenza ore 14.00 Piazza XX Settembre – Fucecchio; partenza ore 14.30 Casa Culturale – San Miniato Basso

Arrivo ore 18.00 Santuario della Madonna di San Romano – Torre Giulia (Montopoli).

La marcia è promossa dal Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli Val d’Arno e l’adesione di circa 50 associazioni del territorio.

Per maggiori informazioni: Clicca qui o contatta i numeri: 347 6487884 (Paolo) – 339 4142903 (Mauro)



Sempre oggi, 9° Marcia per la pace Olginate-Lecco, “in marcia contro tutte le guerre”. Partenza ore 14.30 Ponte della ferrovia – Olginate; arrivo ore 17.30 Piazza Cermenati – Lecco.

Dalle 17.30 è prevista una manifestazione di chiusura con musica e testimonianze di giornalisti e operatori umanitari. La marcia è organizzata dalla Tavola Lecchese per la Pace in collaborazione con circa 60 associazioni del territorio.

Per maggiori informazioni: Clicca qui

Domenica 7 maggio 2023, Marcia della pace “Bergamo-Brescia 2023 in cammino”, “se vuoi la pace prepara la pace”.

Partenza ore 08.30 Teatro Creberg – Bergamo; partenza ore 09.00 Capolinea 3 Villaggio Badia – Brescia. Arrivo ore 14.30/15.30 Ponte Sara Giusi – Palazzolo sull’Oglio

Dalle 16 alle 19.30 “Parole&Musica” con Don Luigi Ciotti, I Mercanti di Liquore, Cecilia Strada, Martina Pignatti, Don Fabio Corazzina, Flavio Lotti, Le Endrigo.

La marcia è promossa dal Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani di Bergamo e dal Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale di Brescia insieme alla Rete della Pace di Bergamo e alla Consulta della Pace di Brescia.

Per maggiori informazioni: Clicca qui

Sempre domenica 7 maggio, infine, Staffetta dell’umanità per la pace. Ore 12.00 – tutti i partecipanti alle 12 percorreranno il “proprio” chilometro portando una bandiera arcobaleno.