Marco Travaglio, giornalista anche grazie ad una sua prof: il racconto

Marco Travaglio, giornalista, saggista e opinionista, direttore de Il Fatto Quotidiano, ha detto, ai microfoni del podcast BSMT The Basement di Gianluca Gazzoli, che la sua passione per il giornalismo è nata tra i banchi di scuola. Lo riporta Virgilio Sapere.

“Uno choc”

“Per me fu uno choc quando alle scuole medie la nostra prof di italiano aderì a un programma del ministero dei Beni culturali che era ‘Il giornale in classe’. Grazie a questo progetto, c’era la possibilità di avere gratuitamente in classe tre quotidiani e lei scelse per noi quelli che non conoscevamo – La Stampa ce l’avevamo tutti in casa – e che reputava i tre giornali scritti meglio. Questi erano anche i tre quotidiani di opinione nati tutti negli anni Settanta: Il Manifesto, Il Giornale di Montanelli e La Repubblica di Scalfari”, ha raccontato.

“Qui scoprii le grandi firme che combattevano fra di loro, perché Scalfari e Montanelli erano come cane e gatto. E non ti dico Montanelli con quelli del Manifesto. Però cavolo, scrivevano benissimo”, ha aggiunto.