Mascherina a scuola e in classe: quali sono le regole per fascia d’età

Mascherina a scuola e in classe: quali sono le regole per fascia...

Come sono cambiate nel corso di questi mesi le regole sulla mascherina a scuola? La mascherina in classe va mantenuta sempre, anche al banco? A qualunque età o ci sono differenze per fascia d’età? Facciamo il punto. (SULLO STESSO ARGOMENTO E ARGOMENTI SIMILI: SOS GENITORI)

Sulla questione delle mascherine c’è un’apposita sezione del Ministero che si chiama: A scuola con la mascherina.

Scuola primaria

In questa sezione del sito del Ministero dell’Istruzione viene spiegato che il CTS (Comitato Tecnico Scientifico), a chiarimento dell’indicazione proveniente dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 3 novembre, ha specificato che l’uso della mascherina a scuola è obbligatorio, senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Si ricorda che oltre alle mascherine chirurgiche possono essere usate anche le mascherine di comunità ovvero le mascherine lavabili, spesso auto-prodotte, purché in materiali idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Quando abbassare la mascherina?

Naturalmente, specifica il Dpcm, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Scuola dell’infanzia

In sintesi, tutti i bambini dai 6 anni in su devono indossare la mascherina in classe, anche al banco. Dai 5 anni in giù, al contrario, non vige alcun obbligo di indossare la mascherina a scuola, sebbene si raccomandi di seguire le altre indicazioni, quanto a distanziamento e a frequente lavaggio delle mani.

Dunque, nessuna mascherina nella scuola dell’infanzia per gli alunni. I docenti, al contrario, hanno l’obbligo di indossarla sempre.