Mascherina in classe, torna in Francia e Germania a causa della risalita dei contagi

Mascherina in classe, torna in Francia e Germania a causa della risalita...

Con la risalita dei contagi da Covid in tutta Europa, torna l’obbligo di mascherina in alcune Nazioni. È il caso ad esempio della Francia. Il Consiglio dei ministri ha deciso che 39 dipartimenti dovranno seguire le regole che tornano a imporre la mascherina in classe per gli studenti. Colpa del tasso di incidenza stabilizzato sopra i 50 casi ogni 100mila abitanti e del conseguente passaggio dal livello 1 al livello 2.

Casi in aumento in Germania

Ma l’obbligo di indossare la mascherina a scuola torna anche nel Land tedesco della Baviera, anche qui per l’aumento dei casi di contagio. Misura che verrà attuata al rientro degli alunni delle vacanze. Mascherina obbligatoria a partire dall’8 novembre durante le lezioni e nei punti di ritrovo ma non all’aperto. La durata della restrizione sarà di una settimana nelle scuole primarie e due settimane nelle scuole di grado superiore. In Germania aumentano i contagi e purtroppo anche i morti (194 in un solo giorno).

L’ultima faq in Italia

Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica.

Così il Ministero dell’Istruzione ha precisato con una nuova faq aggiornata al 28 ottobre.

Nella stessa risposta, il MI chiarisce che unica possibile eccezione è l’utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. A questo proposito, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.