Mascherine all’aperto, stop all’obbligo da luglio

Dovrebbe essere oggi il giorno dello stop alle mascherine all’aperto. A partire dalle 18:30 il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà per discutere di questa importante novità a partire dalla prossima settimana o dai primi giorni di luglio. Le condizioni dovranno però essere due: stare all’aperto e che non ci siano assembramenti. La cautela infatti dev’essere massima per evitare il rischio di una nuova risalita dei contagi, anche se la trasmissione all’aperto è molto bassa. La diffusione delle varianti continua a mantenere alta la soglia d’attenzione e le precauzioni. Ma eliminare l’obbligo della mascherina all’aperto, come avvenuto in altri Paesi, è un segnale importante a tutti i cittadini.

La previsione migliore porta allo stop per il 28 giugno, ma potrebbe slittare al 1° luglio o al 5 qualora si volessero attendere i nuovi dati dei contagi e sarà aumentato il numero dei vaccinati. Niente mascherina ma rimarrà il distanziamento delle persone non conviventi all’aperto. Poco cambierà sul resto, con le regole già in vigore per i negozi, i bar e i ristoranti e i mezzi di trasporto. Al chiuso resta l’obbligo, all’aperto (locali, ristoranti) no.

Oggi si discuterà anche della possibilità di togliere l’obbligo in presenza di persone vaccinate e senza particolari fragilità.