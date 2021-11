Mascherine e gel, indicazioni per le forniture [NOTA MI]

Mascherine e gel, indicazioni per le forniture

Con nota del 26 ottobre scorso il MI ha fornito un riepilogo di alcune indicazioni in merito alla fornitura di mascherine chirurgiche e gel igienizzanti.

Come contattare la struttura commissariale

Innanzitutto vengono ricordati i riferimenti della struttura di supporto commissariale per l’emergenza COVID-19:

Questi indirizzi mail possono essere utilizzati per le seguenti comunicazioni:

fabbisogno di mascherine chirurgiche e gel igienizzante;

difetti o non conformità del materiale fornito;

ritardi nell’approvvigionamento e/o altre criticità.

Sono anche disponibili i seguenti contatti telefonici:

settore mascherine: 06-469159916; 06-469159914

settore gel: 06-469159814; 06-469159880.

Richieste mascherine trasparenti

Dal 5 novembre fino al 12 novembre 2021, per eventuali ulteriori necessità, sarà possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Mascherine prodotte da FCA Italy S.p.a.

Secondo alcuni test eseguiti dal Ministero della Salute, tali dispositivi non sono risultati nocivi, ma siccome presentano lo stesso grado di filtraggio delle mascherine di comunità, non sono utilizzabili a scuola in quanto i protocolli vigenti indicano di indossare mascherine di tipo chirurgico.

Nel caso in cui a scuola fossero individuati lotti di tali mascherine, occorrerà trasmettere apposita informativa alla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute.