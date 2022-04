Mascherine Ffp2, i chiarimenti del ministero sulle procedure di acquisto – NOTA

Il ministero dell’Istruzione, con nota 547 del 2022, ha aggiornato le procedure di acquisto delle mascherine Ffp2 per il personale scolastico o per gli alunni che hanno l’obbligo di indossarle.

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno acquistato, presso le farmacie aderenti al Protocollo, mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale scolastico in obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo individuale per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza nel mese di marzo 2022 (e fino al giorno 30 aprile 2022), sono rese disponibili le funzioni SIDI per registrare i dati di acquisto e caricare i seguenti allegati:

Attestazione di fabbisogno di acquisto di mascherine di tipo FFP2; Ordinativo di fornitura; fattura elettronica – formato xml.

Quanto alle risorse a disposizione delle scuole, la nota precisa che sulla base dei dati acquisiti in via definitiva dalla piattaforma SIDI, alla data del 30 aprile 2022, termine previsto per l’inserimento dei dati, l’Ufficio competente della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche le somme corrispondenti e, conseguentemente, ad emettere gli ordinativi di pagamento per consentire alle scuole di saldare le fatture emesse dalle farmacie per le forniture in parola.