Mascherine per alunni e docenti fino a giugno?

Secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, dopo una riunione tra rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Istruzione, prevarrebbe la linea delle mascherine per studenti e docenti fino a giugno. Bisogna ancora essere prudenti, questa sarebbe la linea guida dei due ministeri, evitando accelerazioni che potrebbero rivelarsi dei passi falsi, considerato che i dati degli ultimi tempi denunciano una situazione epidemiologica non certamente positiva. I contagi sono ancora in numeri consistenti e procedere con l’eliminazione delle mascherine nelle scuole potrebbe rivelarsi sbagliato e pericoloso.

Se questa linea verrà confermata nelle scuole l’obbligo delle mascherine rimarrà fino a conclusione dell’anno scolastico e sarà rivolto a tutto il personale, ai docenti e agli studenti che abbiano dai sei anni in su, anche in seguito alla data del 1° maggio, denominata anche come “Freedom Day” italiano.

Rimane tuttavia possibile togliere la mascherina per tutti i soggetti con patologie o disabilità e in modo particolare durante le attività sportive, ma bisognerà indossare la FFP2 per dieci giorni dal contatto con una persona contagiata nel caso in cui ci siano almeno quattro positivi tra gli alunni e insegnanti.