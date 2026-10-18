“Massimo 20 alunni per classe”, “la scuola è una priorità”, “in piazza per un’istruzione migliore”: è partita la campagna elettorale del centro-sinistra

La campagna elettorale per le elezioni politiche in programma nel 2027 ha preso il via. E la scuola, come “tradizione”, è uno dei temi più citati. Domenica 18 ottobre, l’Istruzione è stata tirata in ballo da una buona parte dei leader del fronte politico di centro-sinistra.

Fratoianni (Sinistra italiana): non oltre 20 alunni in classe

“Quello dei 20 alunni per classe è l’unico tetto che vogliamo”, ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e co-leader dell’Alleanza Verdi-Sinistra, riferendosi al limite del 30% di alunni stranieri che non parlano l’italiano approvato dal Governo (che comunque riguarda appena il 0,13% delle classi).

Dal palco dell’assemblea di Avs, Fratoianni ha anche rilanciato la tassa sui grandi patrimoni che superano i 5,4 milioni: sulla patrimoniale “a Giuseppe Conte”, che si continua a dire contrario, dico che usa argomenti un po’ consunti” perché “dire che non si può fare la tassa sui grandi patrimoni perché” i super ricchi “scappano è” un concetto “superato dalla letteratura scientifica”.

Schlein (Pd): servono risposte concrete sulla scuola

Insieme a lavoro, salari, sanità pubblica e diritti, di scuola ha parlato anche Elly Schlein, leader del Pd, mettendosi a disposizione con determinazione per guidare la sfida a Giorgia Meloni, con l’obiettivo di costruire, da premier, un’alternativa credibile, forte e capace di parlare al Paese”.

Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera, ha così commentato l’intervento di Schlein: ha fatto bene a dire che vogliamo dare “risposte concrete alle priorità degli italiani: lavoro, salari, sanità pubblica, scuola e diritti”. Quindi, ha aggiunto che “di fronte a un governo che dopo anni a Palazzo Chigi non ha migliorato la vita delle persone, noi siamo pronti a costruire una proposta di cambiamento per l’Italia. Uniti, con una leadership autorevole e un progetto chiaro, possiamo vincere questa sfida”.

Bonelli (Avs): siamo con chi vuole una scuola migliore, i violenti nostri nemici

L’altro leader di Avs, Angelo Bonelli, a margine dell’assemblea nazionale di Terra comune, a Roma, ha preso le distanze da chi è si è reso protagonista di atti di violenza durante le manifestazioni studentesche degli ultimi giorni.

“Non spetta a noi identificare i criminali, a questo deve pensare il ministro degli Interni. Però voglio dire una cosa molto netta: noi le violenze le condanniamo. Gli autori di quelle violenze sono nostri nemici, nostri avversari, perché mettono non solo in secondo piano ma cancellano le legittime proteste di chi oggi sceglie scende in piazza per una scuola migliore, contro il carovita. E lo stiamo vedendo in queste ore, una destra ignobile sta utilizzando e strumentalizzando contro noi quello che è accaduto ieri”.

Secondo Bonelli è un grave errore “puntare il dito contro noi, in particolar modo noi di Avs, che siamo ontogeneticamente non violenti, perché la violenza è assolutamente antitetica al nostro modo di agire. Ma quella violenza in quelle piazze aiuta questa destra a cancellare il disastro economico e sociale che c’è nel paese”.

Calenda (Azione) agli studenti: non fatevi strumentalizzare

A parlare di istruzione è stato anche Carlo Calenda, leader di Azione: “Che i giovani si mobilitino per gli scarsi investimenti sulla scuola, sull’università e per i salari da fame che gli vengono corrisposti all’ingresso nel mondo del lavoro – ha scritto su X -, mi sembra una cosa buona, giusta e persino tardiva. Quest’anno ho girato 35 università e incontrato diecimila studenti, li ho sempre invitati alla mobilitazione per difendere i loro diritti”.

“Dunque – ha concluso Calenda . bene che accada prima della manovra di bilancio. Attenti però a non farvi strumentalizzare da chi ha sempre scelto di schierarsi per i garantiti e bloccare ogni riforma della scuola. CGIL in testa”.