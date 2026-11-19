Sulla vicenda dei “tagli alla scuola” interviene Luigi Marattin sulla sua pagina facebook riferita al Partito Liberal Democratico, scrivendo: “…è andata in onda l’ennesima puntata dello stesso telefilm. Quello in cui quando una cosa giusta incontra uno slogan populista, la cosa giusta è morta. O si cambia sceneggiatura a questo telefilm, o l’Italia non va avanti”.

Tagli dei docenti erano giusti

Secondo il laeder del Partito Liberal Democratico i tagli alla scuola, in particolare quelli di 5.000 docenti, erano da considerarsi la cosa giusta da fare. Secondo Marattin la scuola “serve a costruire l’Italia di domani” e non dovrebbe servire a fare “l‘ammortizzatore sociale a chi ci lavora tramite i sindacati che fanno l’agenzia di collocamento”. Poi l’ex renziano sciorina dei dati interessanti: “negli ultimi 10 anni abbiamo perso 830.000 studenti e abbiamo acquisito 136.000 insegnanti, abbiamo aumentato il numero di insegnanti per singolo studente”.

Classi pollaio falso problema

Marattin parla anche del falso mito delle classi pollaio e specifica i dati OCSE. “Le classi pollaio, dati Ocse, stabilisce che la dimensione media di studenti per classe alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado, è inferiore alla media Ocse“. Per l’economista Liberal solo il 2,2% delle classi sono da considerarsi troppo affollate.

Il coraggio di ridurre il numero dei docenti

In queste condizioni, conclude Marattin, bisognerebbe “avere il coraggio di dire, considerato come sapete che quei 5.000 tagli non erano 5.000 licenziamenti , ma erano 5.000 assunzioni in meno per il futuro, che ci vogliono gli insegnanti giusti ma pagati meglio“. Per l’economista che in passato faceva parte di Italia Viva e che sembrerebbe pensare di allearsi con il centrodestra, andrebbero fatti dei tagli giusti per aumentare gli stipendi dei docenti.

Formazione, merito e abolizione delle graduatorie

Le conclusioni dell’intervento di Marattin toccano un tasto dolente per la scuola italiana: “Quello della meritocrazia e dell’abolizione delle graduatorie”. Sembra un programma già visto con la Buona Scuola di Renzi quando si tentò di introdurre la “chiamata diretta” abolendo di fatto le graduatorie per i docenti precari. L’economista con trascorsi renziani parla di una riforma della scuola proposta dal suo Partito che definisce “completamente radicale“. Tale riforma “parte dal modo in cui gli insegnanti vengono formati, al modo in cui vengono assunti superando il concetto ottocentesco delle graduatorie, istituendo il livello di carriera dei docenti“.

Affondo e attacco alla CGIL

Marattin chiude il suo intervento, proprio sul piano politico. Parlando di riforma completamente radicale, riforma dell’autonomia scolastica, riforma dei cicli scolastici, cerca di trovare degli interlocutori politici che abbiano coraggio e sottolinea che viviamo in Paese in cui quando tocchi la scuola e scontenti un sindacato tutti si spaventano e scappano ( il riferimento sembrerebbe un rimpovero al Governo Meloni e alla marcia indietro sui tagli dei docenti). Il leader dei Liberal Democratici “non vuole vivere in un Paese in cui ci si spaventa, soprattutto nei confronti della CGIL”.