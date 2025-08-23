Matematica, esercizi e laboratori pratici: ecco come non fare annoiare gli studenti

La lezione fila liscia, ma gli occhi degli studenti si spengono dopo cinque minuti. Non basta “sapere la materia” per farsi seguire: serve trovare il punto d’incontro tra teoria e realtà, tra lavagna e testa. E non è più rimandabile. VAI AL CORSO

L’insegnamento della matematica pone spesso la sfida di coinvolgere attivamente gli studenti, trasformando l’apprendimento in un processo dinamico e partecipativo. Molti docenti cercano metodi innovativi per stimolare l’interesse e la comprensione profonda dei concetti matematici, andando oltre la tradizionale lezione frontale.​

Apprendimento attivo attraverso la risoluzione di problemi

Incorporare la risoluzione di problemi reali e complessi nelle lezioni permette agli studenti di applicare le loro conoscenze in contesti pratici, sviluppando capacità critiche e analitiche. Questo approccio non solo rende la matematica più tangibile, ma favorisce anche una maggiore autonomia nell’apprendimento.​

Laboratori come strumenti di coinvolgimento

L’utilizzo di laboratori interattivi offre un ambiente collaborativo dove gli studenti possono esplorare concetti matematici attraverso attività pratiche. Questi spazi incentivano la sperimentazione e il dialogo, elementi chiave per consolidare la comprensione e mantenere alta la motivazione.​

Sviluppo di competenze trasversali

Attraverso metodologie attive, gli studenti non solo apprendono contenuti matematici, ma sviluppano anche competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e la capacità di risolvere problemi in modo creativo. Queste abilità sono fondamentali per il successo sia in ambito accademico che professionale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Problemi di matematica. Laboratori per un apprendimento attivo, a cura di Mateinitaly, in programma dal 4 settembre.

Carta docente in scadenza

Spendi la carta docente entro il 31 agosto 2025, scadenza del residuo dell’a.s. 2023/24. Approfittane e scegli il corso che fa per te!

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Scuola italiana tra norme e riforme: cambiamenti e impatto educativo

Gestione dei problemi comportamentali

Accoglienza: indicazioni utili per avviare l’anno scolastico

Il Mia: una nuova didattica per le nuove generazioni

Guida alla compilazione del Pei 2025

Dai nuovi moduli di orientamento all’utilizzo dell’e-portfolio

Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese

Diritti e doveri del docente. Supporto on line sui nodi critici della professione docente: norme, scelte e responsabilità