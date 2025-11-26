Maternità, rischi a scuola differenziati a seconda dell’ordine scolastico e delle mansioni svolte: come funziona l’interdizione prima e dopo il parto

Maternità, rischi a scuola differenziati a seconda dell’ordine scolastico e delle mansioni...

Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha diffuso una nota, la n. 5944 dell’8 luglio 2025, pon la quale ha fornito indicazioni operative importanti sull’interdizione dal lavoro ante e post partum delle lavoratrici madri, ai sensi del D.lgs. 151/2001.

Con riferimento, in particolare, alle lavoratrici del comparto scuola, la nota evidenzia specifici rischi che giustificano l’interdizione, differenziati in base all’ordine scolastico e alle mansioni svolte.

Sintesi dei rischi nel comparto scuola

Asili nido e scuola dell’infanzia (educatrici/insegnanti)

Rischi principali:

Sollevamento di bambini → movimentazione manuale dei carichi.

Contatto stretto con bambini → rischio biologico (malattie esantematiche).

Posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Provvedimento di interdizione da emettere senza ulteriori valutazioni, per tutto il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Scuola primaria (insegnanti)

Rischio prevalente: rischio biologico (es. malattie infettive/epidemie).

Anche in questo caso, interdizione automatica per gravidanza e puerperio fino ai 7 mesi del bambino.

Scuola secondaria (insegnanti)

Rischio possibile: contatto con alunni affetti da malattie nervose e mentali.

È necessaria una verifica specifica (es. dichiarazione del datore di lavoro) sull’effettiva esposizione al rischio prima dell’interdizione.

Personale di sostegno (docente e non docente)

Condizioni critiche da valutare:

Ausilio a studenti non autosufficienti → movimentazione carichi, rischio comportamentale (aggressività).

Contatto stretto con disabili → rischio biologico.

In base alla valutazione del caso concreto, l’interdizione può coprire gestazione e puerperio fino a 7 mesi.

Periodo estivo (sospensione attività didattica)

Durante la pausa estiva, non si configura rischio lavorativo, perciò non si giustifica l’interdizione se l’attività è sospesa.

Come e chi richiede l’interdizione dal lavoro ante e post partum

L’interdizione dal lavoro può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro attraverso apposita istanza da presentare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. La domanda deve essere corredata da:

Documento di identità del richiedente;

del richiedente; Certificato medico con la data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) o certificazione/autocertificazione di nascita (per l’interdizione post partum);

con la data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) o (per l’interdizione post partum); Indicazione della mansione svolta ;

; In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, una dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni , con motivazione tecnica legata all’organizzazione aziendale;

, con motivazione tecnica legata all’organizzazione aziendale; Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che evidenzi l’esposizione a rischi per la lavoratrice gestante o puerpera.

L’ITL, ricevuta la documentazione completa, deve emettere il provvedimento entro 7 giorni, valutando se sussistano le condizioni di rischio non eliminabili né gestibili tramite modifica di mansione o orario. In assenza di documentazione completa o in presenza di dubbi, l’Ufficio può avviare accertamenti o ispezioni sul luogo di lavoro per decidere sull’interdizione.

Considerazioni finali

La nota stabilisce che l’interdizione è da ritenersi automatica per molte mansioni nel comparto scuola, specie nei servizi all’infanzia, a tutela della salute della madre e del nascituro. Solo in situazioni borderline (come insegnanti di scuola secondaria o personale di sostegno in alcune condizioni) è prevista una valutazione caso per caso.

