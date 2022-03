Mattarella si congratula col 3° Circolo didattico “D’Annunzio” di Trani

Il Presidente Sergio Mattarella si congratula con la preside del 3° Circolo Didattico “G. D’Annunzio”, Angela Tannoia, per i lavori svolti dalle alunne e dagli alunni della classe 5B del Circolo e in particolare per il testo della lettera di accompagnamento – inviata in occasione della sua rielezione come Capo dello Stato italiano – nonché la bellezza ed autenticità dei lavori prodotti, soffermandosi affettuosamente sul messaggio di un bambino, il piccolo Nicolas Nathan, fermo e determinato nel voler diventare da grande un Presidente corretto e giusto proprio come Sergio Mattarella.

Ed all’invito dei ragazzi a visitare la città di Trani, il Presidente ha promesso, a conclusione delle attuali emergenze, di rinnovare il contatto col 3^ Circolo, magari in videochiamata, o persino spingersi in visita in Puglia, a Trani.

Una grande lezione di cittadinanza attiva quella del Presidente Sergio Mattarella che con la sua sensibilità ed attenzione per la Scuola dimostra nei fatti che anche il Quirinale risponde quando a scrivere sono dei piccoli cittadini, avviati sulla strada della consapevolezza civica da parte di eccellenti insegnanti.