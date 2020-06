Maturità 2020, incredibile in Lombardia: studente con pistola minaccia docenti

Incredibile quanto è accaduto a Casalpusterlengo. Un giovane maturando avrebbe minacciato con la pistola la commissione di maturità per consentirgli di passare l’esame.

Secondo quanto segnala il Corriere della Sera, il 18enne si sarebbe presentato con una vecchia semiautomatica appartenuta al nonno e trovata in cantina, fortunatamente scarica, ma abbastanza per far passare un brutto momento ai professori che lo stavano valutando.

Uno dei docenti si è alzato dal banco ed è andato a prendere l’arma, avvertendo poi le forze dell’ordine.