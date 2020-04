Maturità 2020, Azzolina: “60 crediti per il percorso di studi, 40 crediti per l’orale” [VIDEO]

Conto alla rovescia per la maturità 2020. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene a Skuola.net per fare il punto sull’esame di Stato: “L’Esame di Stato non è un interrogatorio ma l’apice di un percorso non può riguardare quanto no è stato fatto. Momento fondamentale per ogni studente, segna il passaggio dell’età adolescenziale a quella adulta. Quest’anno sarà molto particolare, ma sarà svolto in piena sicurezza. Se quest’anno fosse stato possibile svolgere la prima prova degli esami di maturità come autore avrei proposto Pirandello”.

‘La Tecnica della Scuola’ lo aveva detto

Come è stato anticipato dalla nostra testata cinque giorni fa, vi saranno delle modifiche sulla valutazione dei crediti da assegnare alla maturità 2020, proprio a seguito della situazione particolare dovuta al Coronavirus e quindi all’introduzione obbligatoria della didattica a distanza.

“In tutti gli esami di maturità fino ad oggi – ha detto la ministra – la somma dei crediti è sempre stata 40 più 60. I primi si calcolavano in base a quanto ottenuto durante l’anno, i secondi in base alle singole prove dell’esame. Quest’anno le cifre saranno invertite: i ragazzi si presenteranno alla prova finale con un massimo di 60 crediti e potranno ottenerne ulteriori 40. Si partirà da un argomento concordato insieme ai professori sulle materie di indirizzo. Non sarà una tesina. Novità previste per la prossima settimana”.

“Valutazione? A breve sarà resa nota l’ordinanza, siamo a buon punto. Saranno i docenti a valutare gli studenti sulla base di quello che i ragazzi hanno potuto fare. La fiducia a scuola è un elemento imprescindibile”.

Terza media e rientro: tutto confermato

Sugli esami finali che sosterranno oltre mezzo milione di alunni della secondaria di primo grado, Azzolina ha confermato quanto enunciato nei giorni passati: “per l’esame di terza media faremo preparare una tesina, i ragazzi lavoreranno con i docenti per la consegna e poi ci sarà lo scrutinio finale“.

Nessuna novità anche per il rientro nelle classi e la ripresa della didattica in presenza: “Il ritorno a scuola? Stiamo lavorando per un ritorno a settembre in piena sicurezza“, ha concluso la ministra dell’Istruzione.