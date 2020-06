Maturità 2020, più di 5 milioni di mascherine per docenti e studenti

“Metteremo a disposizione 5 milioni e 200 mila mascherine per gli esami di maturità, è indispensabile che i ragazzi facciano gli esami in sicurezza”. Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile.

“Diamo volentieri questo contributo e ci stiamo preparando a dotare tutte le nostre scuole di mascherine per la riapertura a settembre”, ha aggiunto.

Quanto al vaccino, “non l’abbiamo ancora trovato e siamo consapevoli che la mobilità tra le Regioni moltiplica la possibilità del contagio. Questa è un’evidenza statistica. Allora noi in questa fase dell’emergenza abbiamo un dovere: cercare sempre di più il virus, stanarlo e indebolirlo”, ha detto il commissario. “Senza il lockdown – ha sottolineato – avremmo ancora città vuote e desolanti”.

Intanto “sono già un milione e 150 mila gli italiani che hanno scaricato l’App, tra due settimane sarà attiva in tutta Italia”.

“Da lunedì sarà a pieno regime nelle regioni pilota. La App è da due giorni e mezzo in fase di introduzione e sperimentazione e l’obiettivo è raggiungere il massimo di utilizzo da parte degli italiani. I risultati – ha aggiunto – sono confortanti”.