Maturità 2021: assenza di Presidente, sostituzione commissario e altre info

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema degli Esami di Stato 2021.

Ecco i temi trattati

DOMANDA n. 1

Se alla riunione plenaria di avvio degli esami di Stato del II ciclo si dovesse assentare il Presidente di Commissione, come si procede per l’espletamento dell’esame?

RISPOSTA

In assenza del presidente, il commissario più anziano d’età assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR. In attesa della sostituzione, sarà il docente più anziano a presiedere la riunione plenaria in cui verranno fissati i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni, in cui si andranno a determinate le attività delle sottocommissioni e in particolare la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione.

DOMANDA n. 2

Chi provvede alla sostituzione di un commissario degli esami di Stato del II ciclo e quali sono i criteri per individuare il sostituto?

RISPOSTA

In caso di assenza di un commissario (che sono tutti interni) sarà il dirigente scolastico della scuola o un suo delegato a provvedere alla sostituzione del docente. In primis si deve vagliare l’ipotesi di nominare un docente della scuola della medesima disciplina, poi un docente della scuola ma di disciplina affine, in seguito un docente da nominare come supplente ma della medesima disciplina oppure di disciplina affine, se non è possibile trovare un sostituto della stessa disciplina o di disciplina affine, si passa a sostituirlo con docente titolare della scuola di altra disciplina del consiglio di classe oppure di altro consiglio di classe o, come ultima ipotesi, nominare un supplente di altra disciplina.

DOMANDA n. 3

Se in una commissione ci sono docenti che hanno contemporaneamente impegni in altre commissioni d’esame, come si procede per i calendari dei colloqui?

RISPOSTA

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

