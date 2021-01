Maturità 2021, Azzolina: “Gli studenti vogliono un esame serio” [VIDEO]

Ospite del programma di Rai 3 “Agorà”, la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha risposto così ai temi caldi del momento:

“Sarò soddisfatta quando tutti gli studenti saranno tornati in classe. L’abbassamento dell’indice Rt è un’ottima notizia, più verrà mantenuta la prudenza da parte di tutti più potremo tenere le scuole aperte. Sono stata in Toscana, un dirigente scolastico mi ha detto che si erano preoccupati perchè c’erano quattro positivi in una classe che erano andati a mangiare assieme, ma nonostante questo non hanno infettato gli altri. Questo perchè ci sono regole rigide nelle scuole. Se si rispettano le regole, l’Italia vedrà la luce in fondo al tunnel molto velocemente.

Vaccini? Ho chiesto che il personale scolastico fosse tra le priorità, dopo i nostri nonni e il personale sanitario”.

Gli esami di Stato

“Nel giro di pochi giorni daremo risposte ai nostri studenti, stiamo ascoltando tutti, dagli insegnanti ai dirigenti, dai sindacati agli studenti. Questi ultimi vorrebbero un esame serio ma simile, se non uguale, a quello dell’anno scorso, nelle prossime ore decideremo”.