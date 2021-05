Maturità 2021: cosa succede se uno studente ha il Covid il giorno dell’esame?

Il colloquio d’esame nella maturità 2021 dovrà comportare un confronto attivo, consapevole, maturo del candidato rispetto alle sollecitazioni provenienti dell’elaborato e dalla commissione.

Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto a chiarire i dubbi dei ragazzi. Su Instagram, il Mi ha infatti precisato una serie di punti.

Alla domanda “Cosa succede se un alunno è positivo al Covid-19 nel giorno in cui deve sostenere l’esame?”, ecco cosa risponde il Ministero dell’Istruzione.

“Il candidato che presenta i sintomi da Covid-19 e/o risulta positivo al tampone, può chiedere di sostenere il colloquio in modalità telematica, eventualmente chiedendone lo spostamento, se non in grado di sostenerlo nella data stabilita dal calendario della prova elaborato dalla commissione. L’eventuale assenza di malattia nel giorno stabilito deve essere debitamente certificata”.

