Maturità 2022: come si svolgerà? Tutte le indicazioni [VIDEO]

Il 22 giugno 2022, alle ore 8,30, avrà inizio la sessione d’esame con la prima prova scritta. La seconda prova scritta si svolgerà il 23 giugno.

Prove

Prima prova scritta nazionale di italiano – durata 6 ore

Seconda prova scritta di indirizzo affidata ai singoli istituti – durata (anche su più giorni) è definita dalla sottocommissione

Colloquio

Prove suppletive

Prima prova scritta: mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30

Seconda prova scritta: giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi

Valutazione

Prima prova scritta: max 15 punti. Seconda prova scritta: max 10 punti. Colloquio: max 25 punti. Crediti: max 50 punti.

Prove Invalsi e PCTO

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei PCTO non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Prove fuori dalla sede scolastica

La richiesta può essere avanzata dai candidati degenti in ospedali o luoghi di cura o detenuti, o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni diverse dalla pandemia.

Colloquio in videoconferenza

I candidati che, per malattia o altri gravi documentati motivi, non possono lasciare il proprio domicilio possono richiedere di effettuare il colloquio in videoconferenza.

Assenza alle prove scritte

I candidati che non possono lasciare il domicilio per svolgere le prove scritte vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria.

Votazione Finale

Il punteggio finale complessivo è espresso in centesimi. Il punteggio minimo è di 60/100. Può essere attribuita la lode.

Pubblicazione dei risultati

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale, inclusa la lode, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica e, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, con la sola indicazione di “Non diplomato” se l’esame non è superato.