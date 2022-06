Maturità 2022, Francia e Spagna: classi, organizzazione, prove

Giugno è mese di libertà, reale o presunta, per centinaia di migliaia di studenti e studentesse, le quali possono finalmente, con grande attea, dedicarsi al riposo ed all’intrattenimento. Per molti di loro il percorso delle scuole superiori si conclude con le fantomatiche prove scritte e orali atte ad identificare competenze, nozioni, abilità acquisite durante il percorso delle scuole superiori, cruciale nella formazione culturale, didattica e personale dell’individuo, desto a continuare gli studi o ad inserirsi nel mondo del lavoro, sempre alla ricerca di giovani e nuove competenze. Ieri si sono svolte, nel Belpaese, le prime prove di lingua e letteratura italiana, dedicate alla consueta redazione di un tema scritto attinente alle più svariate tematiche storiche, di attualità e letteratura, oppure saggi brevi allestiti su elementi proposti ed analisi di un testo in prosa e poesia. Occorre chiedersi se, nel medesimo periodo e modalità, per gli studenti di Spagna e Francia sono adottate le medesime schede di valutazione, prove ed allestimenti. Approfondiamo nel dettaglio.

L’Esame di Stato in Francia: una questione di classe, mentions e percorsi

Il baccalauréat, spesso conosciuto tra gli studenti in Francia come bac, è un titolo scolastico nazionale che ragazzi e ragazze possono ottenere al termine della loro istruzione secondaria (tra sommi capi alla fine del liceo) soddisfacendo determinati requisiti di preparazione e competenza. Sono suddivisi, come titoli, in base alla tipologia di percorso. I principali sono tre: il baccalauréat général (diploma di maturità generale), il baccalauréat technologique (diploma di maturità tecnologico) e il baccalauréat professionnel (diploma di maturità professionale). I titoli costituiscono una base, una piattaforma di lancio, rispettivamente, per proseguire gli studi a livello accademico, per intraprendere studi di natura tecnica o per accedere direttamente al mondo del lavoro. La prova del Baccalauréat è affrontata alla fine dei due ultimi anni di scuola superiore. Tutte le prove sono generalmente programmate durante il mese di giugno e talvolta si estendono sino alla prima settimana di luglio. Alla fine della première (penultimo anno) si sostiene la prova di Francese e relativa letteratura (scritto e orale) per le 3 sezioni, più scienze per corsi tecnici e professionali. Alla fine della Terminale (l’ultimo anno di corso) viene sostenuto l’esame in tutte le altre materie, tra cui fisica, chimica, inglese, scienze. La valutazione finale ottenibile è espressa in ventesimi, ed esistono delle mentions assegnate in base alla classe di voto al di sopra della sufficienza.

Il Baccalaureato spagnolo: un esame non solo per giovanissimi

Come stabilito dalla LOE (la legge spagnola sull’istruzione) emessa nel 2006, il Baccalaureato viene conseguito nell’arco di due anni, di solito al termine dell’istruzione secondaria obbligatoria (ESO). A seguito dell’emanazione della LOMCE, ci sono tre rami distinti: Arti (due percorsi), Scienze e Tecnologie e Scienze umanistiche e sociali, con due “itinerari” per il ramo di Scienze umanistiche e sociali. Come nelle fasi dell’istruzione primaria e secondaria dell’obbligo, nel Baccalaureato vi è una distinzione tra “materie fondamentali”, “materie specialistiche” e “materie scelte dalla Comunità Autonoma” — quest’ultima categoria denota la lingua e la letteratura del corregionale – lingua ufficiale (catalano, valenciano, basco o galiziano), se presente ed applicabile. Il governo nazionale determina una serie di discipline fondamentali, mentre le amministrazioni educative delle comunità autonome possono specificare materie centrali aggiuntive e decideranno l’elenco delle materie secondarie. Altri mezzi di studio sono progettati specialmente per gli adulti che desiderano riprendere gli studi. Questi fanno parte dell’offerta educativa standard di alcuni istituti e sono offerti anche in centri di istruzione per adulti separati. La versione “notturna” è prevista ed organizzata su un orario delle lezioni serali. I dettagli possono variare a seconda del luogo, ma normalmente ci sono quattro periodi di insegnamento di 50 minuti con una pausa di 30 minuti nel mezzo, tra le 16:00 e le 22:00. Le prove di esame sono organizzate durante il mese di giugno e prevedono scritto e orale.