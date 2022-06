Maturità 2022, indicazioni sull’uso di apparecchiature elettroniche e calcolatrici

Dal 22 giugno prenderà il via, con la prima prova di Italiano, la Maturità 2022.

Riepiloghiamo di seguito alcune indicazioni relativamente all’utilizzo di cellulari, apparecchiature elettroniche e calcolatrici.

Divieto di utilizzo di cellulare e altre apparecchiature

Con nota 13360 del 23 maggio scorso, il MI ha ribadito che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022.

E’ inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo.

Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista l’esclusione da tutte le prove di esame.

Presidenti e Commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto. Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.

Uso delle calcolatrici

Come già detto, è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché ricomprese nell’elenco stilato dal MI.

In particolare, è possibile utilizzare le seguenti calcolatrici:

CASIO

Calcolatrici scientifiche

FX-82 SOLAR

FX-82 SOLAR II

FX-220 PLUS

FX-220 PLUS-2

FX-82MS

FX-82ES PLUS

FX-350ES PLUS

FX-570ES PLUS

FX-570ES PLUS-2

FX-991ES PLUS

FX-991ES PLUS-2

FX-350EX

FX-82EX

FX-85EX

FX-991EX

FC-IOOV



Calcolatrici grafiche (senza CAS)

FX-7400

FX-9750GII

FX-9860GIII

FX-9860GII

FX-9860GII SD

FX-CG20

FX-CG50

CITIZEN



Calcolatrici scientifiche

SR-135N

SR-260N

SR-270N

SR-270X

SR-281N

HP



Calcolatrici scientifiche

HP 10s

HP 10s+

HP 300s+

HP35S HP

SmartCalc 300s

Calcolatrici grafiche (senza CAS)

HP 39 II NUMWORKS

NUMWORKS Graphing Calculator

SHARP

EL506XBWH

EL506XBVI

EL506XBYR

ELW506XBSL

ELW506XBYR

ELW506XBVL

EL506WBBK

EL509XBWH

EL509XBYR

EL509XBVL

EL509WBBK

ELW531XGBSL

ELW531XGBYR

ELW531XGBVL

EL520WBBK

EL50lWBWH

ELW531GB

EL506VB

EL509VB

EL520VB

EL5250

EL5020

EL5120N

EL506R

EL506RB

EL509RB

EL510R

EL510RB

EL520R

EL520RB



Calcolatrici grafiche (senza CAS)

EL9900

EL9650N

EL9600N

EL9450



TEXAS INSTRUMENTS



Calcolatrici scientifiche

TI-30 XA

TI-30 X Pro

TI-30 X Pro MathPrint

TI-34 Multiview™

BA II Plus™

TI-30 X Plus

TI-30 X Plus MathPrint

TI-30 XB Multiview™

TI-30 XS Multiview™



Calcolatrici scientifiche

TI-82 Stats

TI-84 Plus

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire CX™

TI-Nspire™ CX 11-T

TI-84 Silver Edition

A queste si aggiunge da quest’anno OSAMA OS134/10