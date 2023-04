Maturità 2023, come cercare le materie d’esame a seconda dell’indirizzo: ecco il motore di ricerca del Ministero

Maturità 2023, come cercare le materie d’esame a seconda dell’indirizzo: ecco il...

Nella pagina dedicata alla Maturità 2023 è disponibile il motore di ricerca delle discipline dell’esame.

Questa funzione, raggioungibile dall’homepage, cliccando sulla voce Cerca materie d’esame, consente di selezionare il tipo di percorso, con la possibilità di scegliere tra Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali.

Per i Licei si può scegliere tra 78 percorsi, per i Tecnici tra 63 e per i Professionali tra 70.

Cliccando sul singolo percorso, vengono indicati:

la prima prova scritta affidata al commissario esterno

la seconda prova scritta affidata al commissario interno

le altre discipline affidate ai commissari esterni.

Ricordiamo che nel 2023 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017). L’unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all’Esame.

Nel corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell’esame di Stato.