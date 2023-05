Maturità 2023, consolidamento pre e post esame del Curriculum dello studente

Anche per l’a.s. 2022/23 le scuole secondarie di secondo grado e gli studenti della classe quinta dovranno compilare il Curriculum dello studente, documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Sono dunque interessate dalla compilazione le classi finali del percorso di studio (classi V o IV per quadriennali).

Tra le operazioni che devono svolgere le scuole, ci sono:

consolidamento pre-esame

consolidamento post-esame.

Il consolidamento pre-esame viene eseguito sull’intero documento prima dello svolgimento dell’esame di Stato, per mettere il documento a disposizione delle Commissioni d’esame completo in tutte le parti compilate, compresa l’informazione relativa al credito scolastico.

Prima di consolidare il Curriculum, le scuole visualizzano le informazioni pre-caricate ed eventualmente le integrano.

Concluso l’esame di Stato, le scuole devono consolidare definitivamente il Curriculum, dopo aver verificato la presenza dell’esito conseguito e dopo averlo collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo.

Il Curriculum consolidato viene messo direttamente a disposizione degli studenti all’interno della piattaforma Curriculum dello studente assieme al Supplemento Europass al Certificato.