Maturità 2023, l’elenco delle calcolatrici elettroniche che si possono usare nelle prove scritte

Dal 21 giugno prenderà il via, con la prima prova di Italiano, la Maturità 2023. La seconda prova si svolgerà il giorno successivo, il 22 giuno, mentre la terza prova scritta, ove prevista, si terrà il 27 giugno.

Per quanto riguarda, in particolare, la seconda prova scritta, ai fini del suo svolgimento è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche o delle calcolatrici grafiche purché non dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica (CAS – Computer Algebra System o SAS – Symbolic Algebra System), cioè della capacità di manipolare espressioni matematiche, e non abbiano la disponibilità di connessione INTERNET.

Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

Con nota 9503 del 20 marzo 2023 il MIM ha fornito l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse.

SCARICA LA NOTA