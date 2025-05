Maturità 2024/2025, gli esami preliminari dei candidati esterni – GUIDA SCARICABILE

Il nostro sistema scolastico consente a quanti desiderano acquisire un titolo di studio, utile per raggiungere obiettivi formativi necessari per avviare o sviluppare un proprio progetto di vita, di farlo anche nei casi in cui non è possibile frequentare regolari percorsi. Mancata frequenza che può dipendere da svariati motivi. In questi casi il candidato assume il titolo di “esterno” ed il suo esame di maturità segue le stesse modalità degli studenti interni. Durante la seduta di esame svolgerà due prove scritte ed un colloquio volto ad accertare se la sua preparazione è coerente con il curricolo dell’indirizzo scelto.

Ovviamente, non avendo frequentato il regolare corso di studi, al fine della sua ammissione agli Esami di Stato è soggetto ad una procedura di ammissione che culmina con un esame preliminare dinanzi ad una commissione appositamente predisposta dalla scuola in cui è presente l’indirizzo scelto.

Con la presente guida si intende dare un contributo al fine di evitare errori, soprattutto da parte dei consigli di classe (commissione) che possono compromettere la regolarità nell’acquisizione del titolo di studio finale da parte dei candidati esterni.