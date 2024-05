Maturità 2024, Giorgia Meloni darebbe un 75/100 al Governo italiano: “si deve sempre migliorare”

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha lanciato un appello alla Generazione Z durante la sua partecipazione al format “PolitiGame – Quando la politica diventa un gioco da ragazzi” di Skuola.net. In vista delle Elezioni Europee, ha esortato i giovani a recarsi alle urne, sottolineando l’importanza del loro contributo per influenzare le decisioni europee: “Ragazzi andate a votare perché anche se voi non vi occupate dell’Europa, l’Europa si occuperà di voi.”

Meloni ha condiviso il suo percorso politico, iniziato a 15 anni dopo la strage di Via D’Amelio, enfatizzando la priorità della lotta alla mafia. Ha parlato anche del suo rendimento scolastico, descrivendosi come un’alunna con una media alta, sebbene ribelle, ottenendo un 60/60 alla maturità.

Valutando l’operato del suo governo, Meloni gli ha attribuito un 75/100, riconoscendo la necessità di miglioramenti continui. Ha evidenziato i successi in campo occupazionale, con un aumento di 600.000 lavoratori, soprattutto donne con contratti stabili. Tuttavia, ha ammesso carenze nella comunicazione dei risultati ottenuti.

Sul piano europeo, Meloni ha escluso alleanze con la sinistra, insistendo su una visione chiara per l’Unione. Ha difeso gli investimenti nella difesa comune, ritenendoli essenziali per la libertà e indipendenza dell’Europa. Ha lodato le Forze Armate italiane per il loro ruolo nel mantenimento della pace globale.

Affrontando il tema dei migranti, Meloni ha proposto una cooperazione con i paesi africani per creare opportunità locali e combattere i trafficanti di esseri umani, enfatizzando il diritto a non dover emigrare. Ha criticato le politiche ambientali europee che penalizzano l’industria nazionale, sostenendo la necessità di un approccio sostenibile sia socialmente che economicamente.

Meloni ha inoltre menzionato i fondi europei come strumento per ridurre le disparità territoriali in Italia, con incentivi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni a tempo indeterminato. Ha ribadito la difesa delle libertà individuali, pur opponendosi all’adozione per le coppie omosessuali e alla maternità surrogata, ritenendo prioritari i diritti dei bambini e delle donne.

In un contesto più personale, Meloni ha parlato delle sue passioni, come le lingue e la musica di Michael Jackson, e delle sue difficoltà con la matematica. Per rilassarsi, si dedica al burraco, mantenendo comunque un alto livello di competitività.

Chiudendo l’intervista con un momento di leggerezza, Meloni ha partecipato alla creazione di un meme su se stessa, scherzando sulla tipica reazione delle nonne quando i nipoti dicono di non avere fame.