Meloni: sugli stipendi della scuola il Governo ha dato risposte, 412 euro in più al mese oltre arretrati

“Seppure lentamente, le famiglie stanno recuperando potere acquisto, perché non ci siamo girati da altra parte, abbiamo dato risposte. Lo abbiamo fatto lavorando sultaglio del costo del lavoro, con diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga, soprattutto per i redditi medio bassi”. Fanno discutere le parile della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un’interrogazione di Noi moderati sugli strumenti di tutela del livello dei salari e del potere d’acquisto.

“La seconda priorità – ha sottolineato la premier – è stata il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego – ha aggiunto -. In alcuni comparti addirittura tre rinnovi, come il comparto scuola: un docente in media guadagna 412 euro al mese in più insieme agli arretrati”.