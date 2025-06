Maturità 2025, Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Borsellino: ecco tutte le tracce ufficiali della prova di Italiano – PDF

Oggi, 18 giugno, a partire dalle 8.30, ha avuto inizio ufficialmente in tutta Italia la Maturità 2025 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole.

Per la tipologia A sono stati scelti due autori che purtroppo spesso nomn si riesce ad approfondire o addirittura ad affrontare a scuola: Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

In attesa di conoscere le tipologie scelte dai ragazzi, riproponiamo di seguito le tracce proposte.

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

A1: Pier Paolo Pasolini, “Appendice I a ‘Del Diario’ (1943-1944)” da “Tutte le Poesie“, a cura di Walter Siti (2009).

A2: Giuseppe Tomasi da Lampedusa, “Il Gattopardo“.

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

B1: Piers Brendon, “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo”.

B2: Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani.

B3: Telmo Pievani, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”.

Tipologia C, riflessione critica

C1: Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza”.

C2: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”.

Il file con le tracce

Il Ministero ha appena pubblicato il file con le tracce.

SCARICALO