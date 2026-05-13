Maturità 2026 all’estero, domande per i commissari esterni

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso relativo agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole italiane all’estero.

Commissari esterni, come e quando fare domanda

L’avviso, emanato ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 64, è finalizzato al conferimento di incarichi residuali di commissario esterno al personale scolastico in servizio in Italia nell’anno scolastico 2025-2026. Le domande potranno essere presentate sull’apposita piattaforma a partire dalle ore 9.00 del 14 maggio 2026 e fino alle ore 13.00 del 22 maggio 2026. L’avviso completo, corredato di tutti gli allegati, è disponibile nella sezione “Sistema della Formazione Italiana nel Mondo”, alla voce “Esami”, sul sito ufficiale del MAECI.