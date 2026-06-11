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11.06.2026

Maturità 2026, gli studenti si preparano con l’IA. Solo un maturando su 10 non la usa. Il momento più temuto? Il colloquio orale

Redazione
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L’Intelligenza Artificiale è entrata ormai in pianta stabile nelle abitudini degli alunni, anche per la preparazione alla Maturità. Secondo l’Osservatorio sulla Maturità 2026 di ScuolaZoo, il 69% degli studenti usa strumenti di IA per riassunti e mappe concettuali. Solo il 14% dichiara di non usare l’Intelligenza Artificiale: un dato certamente significativo di come cambiano le generazioni e i metodi di studio.

Altri aspetti interessanti emergono dall’Osservatorio. Il 62% dei ragazzi dichiara di chiudersi in camera a studiare da solo. Il 47% afferma che la propria scuola non ha offerto un supporto psicologico utile per affrontare lo stress della Maturità. Per uno studente su due il momento più temuto è il colloquio orale, in maggioranza rispetto alla prova scritta.

C’è poi un insidioso post diploma secondo alcuni. Il 70% prevede di iscriversi all’università, ma per il 43% dei maturandi non c’è stato un buon orientamento per le proprie scelte post diploma. E tra i bisogni e gli auspici dei giovani dopo l’esperienza tra i banchi di scuola c’è “sentirmi libero”, “trovare il mio posto nel mondo”, “capire chi voglio diventare”, “stare meglio psicologicamente e fisicamente” e “essere solo felice”.

Intelligenza artificialematurità 2026

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