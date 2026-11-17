Un voto finale di 78/100 all’esame di Stato non gli è bastato e ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere un punteggio più alto. La vicenda, che ha visto protagonista uno studente di una 5ª liceo classico di Prato (a.s. 2024/2025), si è però conclusa con un netto rigetto dinanzi al TAR Toscana (Sezione Quarta), che con sentenza 2261/2026ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte lo ha respinto, condannando il giovane a pagare 3.000 euro di spese legali.

Le contestazioni dello studente

Nel ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il candidato ha impugnato i verbali d’esame sostenendo la presenza di irregolarità e vizi procedurali:

lo studente sosteneva che gli spettassero 32 punti complessivi per le prove scritte (17 per l’italiano e 15 per la seconda prova) anziché i 25 punti assegnati (12 e 13/20), facendo leva su una tabella riassuntiva contenuta in uno dei verbali di commissione

per le prove scritte (17 per l’italiano e 15 per la seconda prova) anziché i assegnati (12 e 13/20), facendo leva su una tabella riassuntiva contenuta in uno dei verbali di commissione veniva contestata una presunta assenza di circa 20 minuti della Presidente di commissione dall’aula durante lo svolgimento del colloquio orale del candidato.

la prova orale era stata sostenuta con un giorno di anticipo rispetto al calendario ufficiale. Inoltre, in una griglia di valutazione figurava per errore il nome del fratello dello studente.

veniva eccepito l’avvio della prima prova scritta alle 09:15 anziché alle 08:30 stabilite dall’Ordinanza Ministeriale

La decisione del TAR: nessuna irregolarità decisiva

I giudici amministrativi hanno smontato punto per punto le tesi del ricorrente, chiarificando i contorni della vicenda:

Semplice errore di trascrizione sui voti: l’indicazione dei 32 punti nel verbale riassuntivo è stata riconosciuta come un mero refuso materiale. I dettagli delle correzioni e le griglie di valutazione confermano senza ombra di dubbio l’attribuzione dei voti 12/20 e 13/20 (pari a 25 punti totali). Il TAR ha inoltre ribadito che il giudice amministrativo non possiede un potere di “correzione” o rivalutazione nel merito delle prove, ma solo un controllo di legittimità esteriore. Valore legale dei verbali: per smentire quanto attestato nei verbali ufficiali della commissione (come la presenza dei commissari o l’orario di chiusura dell’esame), sarebbe stato necessario proporre una querela di falso, atto che lo studente non ha presentato. Consenso sull’anticipo dell’orale: l’anticipo della prova orale di un giorno è risultato essere stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso candidato. Ritardo fisiologico al primo scritto: l’inizio della prima prova alle 09:15 è stato definito un fisiologico lasso di tempo tecnico necessario alla distribuzione materiale delle tracce ai candidati dopo l’apertura del plico informatico alle 08:30. Errore sul nome irrilevante: l’indicazione del nome del fratello in una griglia costituisce un semplice errore materiale che non inficia la validità della valutazione.

Epilogo e condanna alle spese

Il TAR Toscana ha quindi confermato la validità della valutazione di 78/100 assegnata dalla Commissione d’esame e ha condannato lo studente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro.