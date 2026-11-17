Il programma per lo “Studente-atleta di alto livello” ha lo scopo di aiutare a conciliare studio ed esercizio agonistico, ma non dispensa dall’acquisizione delle competenze minime né assicura la promozione automatica. A stabilirlo in modo perentorio è la sentenza n. 562/2026 del TAR Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un giovane velista impegnato in competizioni di alto livello e frequentante un Liceo classico di Trieste.
L’alunno era stato inserito nel progetto ministeriale per atleti agonisti con l’approvazione di un Percorso Formativo Personalizzato (PFP), volto ad adeguare il calendario delle verifiche agli impegni sportivi. Ciononostante, al termine delle verifiche estive di recupero, il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva a causa di gravi e persistenti lacune in Latino (4/10), Greco (3/10) e Matematica (4/10).
I genitori avevano impugnato la decisione sostenendo che la scuola non avesse applicato adeguatamente il tutoraggio e le tutele previste dal PFP e che non si fosse tenuto conto del particolare status dell’atleta.
Il Tribunale Amministrativo ha giudicato il ricorso infondato, accertando che l’istituto scolastico aveva garantito flessibilità e costante dialogo con la famiglia. La sentenza esplicita alcuni capisaldi fondamentali sul rapporto tra scuola ed eccellenza sportiva:
La sentenza riafferma così che la personalizzazione dell’insegnamento è un supporto allo studio, non una scorciatoia per il conseguimento del titolo.