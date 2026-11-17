Il programma per lo “Studente-atleta di alto livello” ha lo scopo di aiutare a conciliare studio ed esercizio agonistico, ma non dispensa dall’acquisizione delle competenze minime né assicura la promozione automatica. A stabilirlo in modo perentorio è la sentenza n. 562/2026 del TAR Friuli Venezia Giulia, che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un giovane velista impegnato in competizioni di alto livello e frequentante un Liceo classico di Trieste.

Il caso e la decisione dello scrutinio

L’alunno era stato inserito nel progetto ministeriale per atleti agonisti con l’approvazione di un Percorso Formativo Personalizzato (PFP), volto ad adeguare il calendario delle verifiche agli impegni sportivi. Ciononostante, al termine delle verifiche estive di recupero, il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva a causa di gravi e persistenti lacune in Latino (4/10), Greco (3/10) e Matematica (4/10).

I genitori avevano impugnato la decisione sostenendo che la scuola non avesse applicato adeguatamente il tutoraggio e le tutele previste dal PFP e che non si fosse tenuto conto del particolare status dell’atleta.

I principi affermati dai Giudici

Il Tribunale Amministrativo ha giudicato il ricorso infondato, accertando che l’istituto scolastico aveva garantito flessibilità e costante dialogo con la famiglia. La sentenza esplicita alcuni capisaldi fondamentali sul rapporto tra scuola ed eccellenza sportiva:

Il voto scolastico deve esprimere un giudizio obiettivo sull’effettiva preparazione culturale dell’alunno. I voti non possono essere “tarati” con indulgenti sconti legati a meriti extra-scolastici o aspirazioni agonistiche.

La ratio del PFP è offrire ausili organizzativi per recuperare le carenze, ma nessuna norma impone la promozione di uno studente che non abbia colmato le insufficienze nelle materie chiave del corso di studi.

di uno studente che non abbia colmato le insufficienze nelle materie chiave del corso di studi. Se il carico di uno studio impegnativo come il Liceo classico risulta insostenibile insieme agli allenamenti agonistici, occorre un maggiore impegno oppure una “scelta di maturità e di onestà intellettuale” , optando per percorsi didattici più idonei come il Liceo sportivo .

, optando per percorsi didattici più idonei come il . Le valutazioni didattiche rientrano nella discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, insindacabile dal giudice ammessi i soli casi di evidenti errori materiali o manifesta illogicità procedurali.

La sentenza riafferma così che la personalizzazione dell’insegnamento è un supporto allo studio, non una scorciatoia per il conseguimento del titolo.