Maturità in presenza, tra problemi di sicurezza e responsabilità

Fra le varie ipotesi che si fanno circa il criterio di svolgimento degli esami di maturità, apprendo che vi è la possibilità che vengano svolti in presenza.

Nel caso si optasse per tale modalità, i Dirigenti Scolastici, in veste di datori di Lavoro dovrebbero provvedere a:

far eseguire una profonda sanificazione degli ambienti scolastici

dotare il personale di segreteria di attrezzature di protezione individuale (mascherine, schermi, guanti)

individuare ambienti ampi dove consentire il distanziamento sociale

dotare il personale docente di tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, schermi, guanti)

dotare gli studenti di tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, schermi, guanti)

effettuare, dopo ogni tornata di interrogazioni, la sanificazione degli ambienti.

Immaginate cosa succederebbe se malauguratamente ci fossero dei contagi in sede d’esame. Succederebbe il finimondo, come per le RSA degli anziani e responsabilità gravissime da parte governativa e ministeriale.

Ritengo la proposta purtroppo non praticabile.

Inoltre per il rientro a settembre si porranno gli stessi problemi notevolmente amplificati e nessuno è in grado di dare certezze sulle condizioni di sicurezza in ambiente scolastico

Giampaolo Bullegas