Maturità, presidenti di commissioni cercansi

A seguito delle note pubblicate dai vai uffici scolastici regionali (e dal vostro sito) circa la mancanza dei presidenti di commissione per i prossimi esami di stato, e constate le criticità legate alla situazione sanitaria, non si capisce perché il MIUR non estenda la possibilità di presentare la candidatura a presiedere anche ai docenti che non hanno maturato i dieci anni di ruolo, aspetto che non sempre determina dimestichezza nell’espletamento delle funzioni di chi presiede una commissione d’esame. Spero che qualche tecnico del ministero possa ravvedersi in tempi consoni rispetto a tale requisito.

Ci sono tanti precari e molti docenti passati di ruolo dopo svariati anni di precariato che hanno partecipato agli esami di stato in più occasioni e che sicuramente potrebbero dare una grossa mano in questo delicato momento.

A cosa serve spendere tanti soldi per attività straordinarie, mi riferisco ai milioni spesi per la DAD, se poi non si riesce a garantire la regolarità della attività ordinarie???