Mauro, tetraplegico per colpa di teppisti, si laurea in Medicina

Si è laureato Mauro Glorioso, lo studente palermitano rimasto ferito per causa del lancio di una bicicletta dai Murazzi, a Torino, nel gennaio 2023.

Ha discusso la tesi con i complimenti del suo relatore di UniTo e l’invito a continuare a far parte del gruppo di ricerca che si occupa dell’argomento, una tesi sperimentale sull’utilizzo della Tac nell’infarto del miocardio, dal titolo “Valutazione della funzione biventricolare tramite Cct in pazienti con recente Stemi” e giudicata meritevole di pubblicazione.

Alla cerimonia, scrivono le agenzie, erano presenti i suoi colleghi dell’Università di Torino, gli amici di Palermo e i familiari, tutti commossi nel condividere con lui un momento di profonda rinascita.

La storia di Mauro è nota e inizia la notte del 21 gennaio 2023, a Torino, quando, ventitreenne, venne travolto da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po da cinque giovani. L’impatto lo lascò tetraplegico e sospeso tra la vita e la morte.

Dopo lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, attraversati dalla depressione e dall’interruzione degli studi, Mauro ha avuto la forza di costruire un nuovo percorso