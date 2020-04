Med store al tuo fianco per accedere ai nuovi fondi per la scuola digitale

Med store al tuo fianco per accedere ai nuovi fondi per la...

Con il decreto del 26/03/2020 emanato dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, le scuole saranno beneficiarie di fondi da destinare all’implementazione di piattaforme e strumenti digitali, per la formazione del corpo docente e per l’acquisto di dispositivi e connettività di rete.

L’obiettivo è quello di favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning per gli istituti scolastici e dotarsi immediatamente di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o per potenziare quelli già in loro possesso. Ponendo attenzione anche ai criteri di accessibilità per le ragazze e i ragazzi con disabilità e senza dimenticare gli studenti meno abbienti, che potranno avere a disposizione i dispositivi per la fruizione della didattica a distanza in comodato d’uso gratuito.

“Abbiamo scelto un criterio che ci consentirà di raggiungere meglio le zone del Paese e le famiglie dove c’è maggiore necessità – sottolinea il Ministro Azzolina -. Queste che distribuiamo sono risorse importanti per la scuola con cui oggi rispondiamo a un’emergenza, ma attraverso cui gettiamo anche le basi per il futuro. Tutto quello che stiamo facendo in questo momento rappresenta un patrimonio che ci resterà e consentirà alla comunità scolastica di crescere e migliorarsi ancora“. Il provvedimento firmato stabilisce anche le modalità per ripartire fra le scuole i 1.000 assistenti tecnici informatici previsti dal decreto ‘Cura Italia’ che potranno dare supporto ai docenti per la didattica a distanza, formandoli nell’uso dei migliori strumenti per l’insegnamento.

Il team education di Med Store è a disposizione per progettare, valutare e proporre le migliori soluzioni tecnologiche per permettere alle istituzioni scolastiche di ottenere ed ottimizzare i fondi a disposizione, garantendo a tutti gli studenti di seguire al meglio le lezioni a distanza e contribuendo ad abbattere il digital divide.

Contattaci al NUMERO VERDE 800.94.54.84, a tua disposizione 7 giorni su 7 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, per informazioni, per accedere agli sconti Educational con il supporto di un operatore da remoto, ma anche per aiutare gli istituti ad ottenere i fondi stanziati e dotarsi della strumentazione per la scuola digitale o della formazione dei docenti nella didattica a distanza.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.medstore.it.

