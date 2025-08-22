Meeting di Rimini, oggi al via col messaggio del Papa: “Troppo dolore innocente”

Si apre oggi la 46^ edizione del Meeting di Rimini col titolo-manifesto: Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi. Una citazione tratta dai Cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot, per esprimere la speranza di una novità dentro la drammaticità della storia, il desiderio di costruire insieme luoghi in cui condividere la ricerca e l’esperienza di ciò che è vero, buono e giusto.

Vasto comunque il programma previsto che ha come argomenti base i conflitti, da Gaza all’Ucraina, ma anche il ruolo dell’Europa chiamata per non rimanere schiacciata, nel nuovo ordine mondiale, tra America trumpiana, Russia e Cina.

Anche il tema del lavoro in un contesto pieno di sfide, dall’invecchiamento della popolazione alle nuove tecnologie, in particolare l’IA ed i suoi impatti, insieme a migranti e integrazione.

Da oggi, venerdì 22 agosto e fino al 27, sul palcoscenico di Rimini si alterneranno molti rappresentanti del Governo – dai vicepremier Tajani e Salvini, ai ministri Abodi, Foti, Giorgetti, Giuli, Locatelli, Lollobrigida, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, Urso e Valditara – fino alla premier Giorgia Meloni, ospite nell’ultima giornata della kermesse.

Sicuramente l’attenzione del mondo della scuola sarà rivolto soprattutto all’intervento del ministro dell’istruzione che dovrà spiegare molte scelte che il suo dicastero ha lanciato, dal blocco dei cellulari, al voto in condotta, agli esami di stato, alla carenza di docenti, all’uso ancora massiccio di docenti e personale precario, mentre la popolazione scolastica si assottiglia per la denatalità.

Intanto per oggi è previsto l’intervento dell’ex premier ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, che si interrogherà su “Quale orizzonte per l’Europa?” a cui si affiancherà l’altro ex premier, Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors.

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione, dovrebbero invece delineare gli scenari per una Unione costretta a trovare nuova centralità sullo scacchiere internazionale



Ma anche focus sul “futuro delle imprese e del Made in Italy nell’attuale contesto produttivo e commerciale mondiale”, con un incontro di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, in dialogo con Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl.

Di pensioni si parlerà domani con il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, si confronteranno sull’accoglienza verso il fenomeno dei migranti.

Il ministero della Cultura sarà presente al Meeting di Rimini con l’esposizione del capolavoro rinascimentale del San Giovanni Battista tra i santi Francesco d’Assisi, Girolamo, Sebastiano e Antonio da Padova (nota come Pala dei Cinque Santi) di Pietro Vannucci, detto il Perugino, proveniente dalla Galleria Nazionale dell’Umbria.l’opera è stata scelta come simbolo di rinascita e dialogo, visto che la pala incarna il legame profondo tra arte, bellezza e speranza. Un invito a ritrovare, attraverso il sacro e la cultura, la forza per costruire una nuova visione dell’umano.

Anche il Papa Leone XIV, nel messaggio al vescovo di Rimini, cardinale Parolin, per la 46^ edizione dell’incontro promosso da Comunione e Liberazione, scrive: “Non possiamo più permetterci di resistere al Regno di Dio, che è un Regno di pace. E là dove i responsabili delle Istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia. Significa lasciarsi sospingere nel deserto e vedere fin d’ora ciò che può nascere dalle macerie e da tanto, troppo dolore innocente“.