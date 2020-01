Mensa a self service contro sprechi e per conoscere le culture

Pasti in modalità self service, in una scuola del Piemonte, e con menù etnico: dal cous cous con verdure del Marocco all’americano cheeseburger con le patatine.

Sembra inoltre, come racconta La Stampa, che il bancone self service è molto piaciuto ai ragazzi che hanno trovato arredi del tutto simili a quelli delle scuole americane delle loro serie televisive preferite e si sono velocemente abituati.

Progetto per menù etnico

Il progetto del menù etnico, invece, inizia per gli alunni delle scuole Primarie già in aula dove gli insegnanti presentano anche la cultura, gli usi e i costumi dei paesi di provenienza dei cibi. Un’iniziativa realizzata anche per promuovere la conoscenza reciproca della tradizioni dei compagni di scuola. A tutti i bambini è stato distribuito un passaporto con i menù etnici proposti. Ad ogni pasto viene posto un timbro. Dopo il menù del Marocco che sarà replicato, sarà la volta di quello francese con Crema Parmentier, quiche Lorraine e crepe, a cui seguirà quello Indiano con Buryani di verdure, pollo al curry e frutta fresca e quello americano con Cheeseburger, patatine con ketchup e plumcake.