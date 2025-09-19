Mete gite scolastiche, la Teacher Card con convenzioni e sconti per i docenti – SCARICA IL MODULO

Ai docenti si chiede di essere guide, animatori culturali, innovatori. Ma chi pensa a offrire loro strumenti concreti? La Teacher Card è un piccolo gesto che può fare la differenza. Ma di cosa si tratta? A cosa può servire?

Cos’è la Teacher Card – Amici della Terra?

La Teacher Card – Amici della Terra è un’opportunità esclusiva, offerta gratuitamente agli insegnanti, che permette di accedere a numerosi vantaggi presso alcune delle strutture più affascinanti dell’area etnea. Scopri tutti i benefici:

Come attivare la tua Teacher Card

Attivare la Teacher Card è semplice e veloce! Segui questi passi:

Compila il modulo che trovi in basso all’articolo: Scarica e compila il modulo di iscrizione con i tuoi dati personali e professionali. Invia il modulo: Invia il modulo compilato alla nostra mail: [email protected]. Ricevi la tua Card: Attendi la mail di conferma con l’assegnazione del numero della tua Card.

Ritiro e utilizzo della Teacher Card

Per usufruire dei vantaggi della Teacher Card presso le strutture indicate, sarà sufficiente presentarsi in biglietteria fornendo le proprie generalità. La Card plastificata può essere ritirata presso il Museo dell’Etna, in Via Dietro Serra 6, Viagrande (CT).

Amici della Terra è una delle maggiori organizzazioni ambientaliste d’Italia, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente fin dal 1978. La missione è promuovere politiche e comportamenti per la conservazione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. L’associazione gestisce con passione e professionalità diverse strutture nell’area etnea, offrendo servizi didattici integrativi all’avanguardia.

Non perdere questa opportunità unica!

Scarica subito il modulo di iscrizione, compila i tuoi dati e invialo per attivare la tua Teacher Card. Regala ai tuoi studenti esperienze educative indimenticabili e diventa parte di una comunità dedicata all’ambiente e alla formazione.

Scarica il modulo qui e attiva la tua Teacher Card oggi stesso!

Unisciti e scopri un mondo di possibilità con la Teacher Card – Amici della Terra per essere accolto nelle strutture di Amici della Terra e collaborare per un futuro più sostenibile e consapevole.

Contatti

Amici della Terra Club dell’Etna ODV

Viagrande e Zafferana Etnea (CT)

Tel. 347.0415868

Mail: [email protected]

