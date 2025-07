Mezzi pubblici gratuiti per chi studia: ecco dove

Quello della gratuità del trasporto pubblico è un tema che da diversi anni si affronta in diversi Paesi europei, e l’Italia non è da meno.

E’ di questi giorni la notizia che arriva dal Piemonte, dove grazie all’iniziativa “Piemove: Piemonte, Viaggia, Studia” promossa dalla Regione Piemonte, dal prossimo 1 settembre gli studenti universitari under 26 potranno avere una tessera annuale che consentirà loro di muoversi gratuitamente.

Ecco alcuni esempi di pratiche virtuose in Italia e in Europa.

Torino e Piemonte

Dall’anno accademico 2025/6 i mezzi pubblici locali saranno gratuiti per tutti gli studenti universitari under 26, anche non residenti, ma iscritti in atenei piemontesi: migliaia di studenti universitari – se ne contano oltre 90.000 solo a Torino – potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali a Torino e non solo, anche nelle città di Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.

I beneficiari dell’iniziativa sono tutti gli studenti universitari, regolarmente iscritti a corsi di 1° e 2° livello o dottorato di ricerca all’Università degli studi di Torino, al Politecnico o all’Università del Piemonte Orientale. La residenza in città non costituisce requisito e potranno presentare domanda solo coloro che sono in possesso di regolare ISEE fino a un massimo di 85mila euro. Sarà possibile muoversi sia all’interno del Comune di Torino che sulla rete urbana dei Comuni capoluogo aderenti (Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli).

L’università competente invierà a ogni studente una mail informandolo dell’iniziativa; per presentare domanda sarà necessario seguire la procedura online sulla piattaforma bip.piemonte.it (ove sono disponibili tutte le informazioni necessarie) dal prossimo 18 agosto 2025; il biglietto che permetterà di viaggiare gratuitamente sarà valido 365 giorni senza escludere il periodo estivo.

Emilia Romagna: Salta su!

La Regione Emilia-Romagna anche per l’anno scolastico 2025-2026 conferma l’iniziativa che offre l’abbonamento gratuito alle studentesse e agli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale, anche fuori dai confini regionali, residenti in Emilia-Romagna, che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali. L’abbonamento è valido dal 1^ settembre 2025 al 31 agosto 2026 e permette di spostarsi a costo zero nel tragitto casa/scuola e ritorno, ma anche nel tempo libero.

Per saperne di più sito Salta su!

In Europa

In Svizzera il Cantone di Ginevra ha reso dal 1 gennaio 2025 i viaggi gratuiti per i giovani sotto i 25 anni che frequentano la scuola o l’università o con uno stipendio basso.

Il Governo della Repubblica di Croazia ha adottato la prosecuzione dell’attuazione del progetto di trasporto ferroviario pubblico gratuito per bambini e studenti delle scuole primarie e secondarie (per ora fino al 31 dicembre 2025). Il progetto riguarda viaggi giornalieri illimitati in treno dal luogo di residenza al luogo di istruzione e viaggi occasionali, come gite di un giorno, visite mediche, vacanze e altri viaggi, nella 2a classe di treni regolari nei trasporti locali e interurbani.

Viaggiare con i mezzi pubblici nazionali è gratuito in Lussemburgo. E’ previsto il RegioZone Student Pass valido per viaggi illimitati sulle linee di autobus transfrontaliere dal giorno indicato fino allo stesso giorno dell’anno successivo. Gli studenti di età inferiore ai 30 anni e gli alunni titolari di myCard possono richiedere un ‘Studentepass’.

L’Estonia fornisce incentivi sostanziali agli studenti per quanto riguarda i trasporti; a Tallin, la capitale, gli studenti universitari hanno diritto al trasporto pubblico gratuito.

In Francia, a Montpellier i mezzi pubblici sono gratuiti per tutti i residenti con meno di 18 anni o con più di 65.

Il trasporto pubblico a Malta è gratuito per tutti: il Dipartimento dei trasporti pubblici offre la Tallinja card, una tessera di trasporto pubblico personalizzata utilizzata a Malta, che dà accesso a viaggi gratuiti sulla rete di autobus e sui servizi di traghetti di La Valletta che coprono l’intero paese.