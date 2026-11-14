Mi hanno chiamato per una supplenza: quali documenti devo presentare?

Un docente che viene convocato per la prima volta per una supplenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve rispondere all’e-mail entro i termini indicati per comunicare l’accettazione (o la rinuncia) all’incarico e presentarsi in segreteria nel giorno e nell’orario stabiliti per la presa di servizio.
Prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, il docente interessato deve consegnare in segreteria le fotocopie dei seguenti documenti:
Poiché le segreterie scolastiche hanno il compito di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda d’inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto, è opportuno che il docente porti con sé:
Qualora il docente avesse conseguito nuove certificazioni o titoli (master, corsi di perfezionamento) o prestato nuovi servizi (anche in scuole paritarie) successivamente alla chiusura delle domande, può comunque scegliere di consegnarne copia o autocertificazione per aggiornare il proprio fascicolo personale, fermo restando che tali titoli non comportano un ricalcolo immediato del punteggio in graduatoria.