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Primo piano | Troppa burocrazia nella scuola, docenti come impiegati?

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Docenti
14.11.2026

Mi hanno chiamato per una supplenza: quali documenti devo presentare?

Salvatore Pappalardo
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Indice
Documenti personali da presentare
Titoli e certificati dichiarati nella domanda

Un docente che viene convocato per la prima volta per una supplenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve rispondere all’e-mail entro i termini indicati per comunicare l’accettazione (o la rinuncia) all’incarico e presentarsi in segreteria nel giorno e nell’orario stabiliti per la presa di servizio.

Documenti personali da presentare

Prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, il docente interessato deve consegnare in segreteria le fotocopie dei seguenti documenti:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente o passaporto);
  • Codice fiscale o tessera sanitaria;
  • Codice IBAN (intestato o cointestato al docente) per l’accredito dello stipendio tramite NoiPA;
  • Stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva sui dati del nucleo familiare) in caso di figli a carico.

Titoli e certificati dichiarati nella domanda

Poiché le segreterie scolastiche hanno il compito di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda d’inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto, è opportuno che il docente porti con sé:

  • Copia (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) dei titoli di studio e di accesso dichiarati nella domanda;
  • Eventuale documentazione relativa a riserve di posti, precedenze (es. Legge 104) o altri benefici previsti dalla normativa.

Qualora il docente avesse conseguito nuove certificazioni o titoli (master, corsi di perfezionamento) o prestato nuovi servizi (anche in scuole paritarie) successivamente alla chiusura delle domande, può comunque scegliere di consegnarne copia o autocertificazione per aggiornare il proprio fascicolo personale, fermo restando che tali titoli non comportano un ricalcolo immediato del punteggio in graduatoria.

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