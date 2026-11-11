Non ho mai insegnato: come posso accumulare punteggio nelle graduatorie?

Per chi aspira a entrare nel mondo della scuola, la strategia migliore consiste nell’accumulare punteggio attraverso l’acquisizione di titoli culturali e professionali o il conseguimento della specializzazione sul sostegno.

Muoversi per tempo è fondamentale per farsi trovare pronti al prossimo aggiornamento delle GPS, previsto per la primavera del 2028 in vista del biennio 2028/2030.

Come accumulare punteggio

Fermo restando che l’insegnamento rappresenta la componente più significativa per scalare le graduatorie, le tabelle ministeriali fanno una netta distinzione tra due tipologie di esperienza:

Servizio specifico: prestato sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto.

prestato sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto. Servizio aspecifico: prestato su un’altra classe di concorso o su un diverso grado scolastico.

Il servizio aspecifico viene valutato la metà rispetto a quello specifico, che garantisce quindi una progressione molto più rapida. Tuttavia, chi non ha mai insegnato può comunque incrementare notevolmente il proprio punteggio di partenza conseguendo dei titoli culturali e professionali valutabili.

Certificazioni linguistiche

Tra i titoli culturali più valorizzati figurano le certificazioni linguistiche di livello B2, C1 e C2 (secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento), purché rilasciate da enti riconosciuti dal Ministero. Il punteggio aumenta in base al livello ottenuto: per questo motivo, conseguire una certificazione C1 o C2 rappresenta una delle mosse più vantaggiose per migliorare la propria posizione.

Certificazioni informatiche

In merito alle certificazioni informatiche, l’O.M. 27 del 2026 ha introdotto una novità specifica per l’attribuzione del punteggio, considerando validi esclusivamente gli attestati conformi agli standard ACCREDIA e rilasciati da enti accreditati.

A tal proposito, il Ministero ha pubblicato diverse guide per invitare i candidati a verificare che i titoli siano effettivamente riconosciuti ai fini delle GPS. Tra le certificazioni più diffuse figurano ICDL, EIPASS, PEKIT, Microsoft Office Specialist e altri attestati digitali conformi alla normativa.

Master universitari e corsi di perfezionamento

Oltre alle certificazioni linguistiche e informatiche, anche i percorsi universitari post-laurea rappresentano uno strumento efficace per incrementare il punteggio. Nelle graduatorie sono valutabili:

Master universitari di I e II livello;

C orsi di perfezionamento universitari di durata annuale (1500 ore e 60 CFU );

); Diplomi di perfezionamento.

Sebbene il punteggio venga attribuito a prescindere dall’attinenza disciplinare, scegliere percorsi coerenti con la propria classe di concorso resta una scelta strategica per arricchire il proprio bagaglio didattico.

Percorsi abilitanti universitari

Con la riforma del reclutamento introdotta dal D.L. 36/2022, i percorsi abilitanti universitari (da 60 CFU per chi parte da zero, o da 30 e 36 CFU per categorie specifiche) sono diventati il requisito fondamentale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per un aspirante docente senza servizio, conseguire l’abilitazione offre i seguenti vantaggi:

Accesso diretto alla prima fascia delle GPS ;

; Possibilità di partecipare ai concorsi ordinari ;

; Maggiori probabilità di ricevere incarichi di supplenza.

Specializzazione sul sostegno

Un discorso a parte merita la specializzazione sul sostegno. L’elevato numero di posti vacanti rende questo ambito uno dei settori con le maggiori opportunità occupazionali. Inoltre, per il sostegno, le GPS di prima fascia rappresentano un canale privilegiato perché da esse si attinge anche per le immissioni in ruolo tramite procedura straordinaria