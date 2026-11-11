Mi mancano alcuni CFU per insegnare: posso comunque ottenere una supplenza?

Il titolo di accesso per potere ricevere una supplenza è il titolo di laurea coerente con l’insegnamento di alcune specifiche classi di concorso. Dal 2016, precisamente dall’approvazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 19 del 14 febbraio 2016, si stabilisce, sulla base delle tabelle specifiche allegate al decreto che incrociano i titoli di studio e i relativi CFU integrativi con le materie d’insegnamento, la validità del titolo di accesso per ottenere una supplenza. Ma se dovessero mancare alcuni CFU integrativi per rendere valido il titolo di laurea con la classe di concorso di insegnamento, sarebbe ugualmente possibile ottenere una supplenza?

Candidatura all’interpello

Se mancano alcuni CFU per avere un titolo di accesso coerente normativamente con l’insegnamento di una o più classi di concorso, l’aspirante docente non potrà inserirsi nelle gradutorie per le supplenze provinciali e nemmeno in quelle di Istituto. Però, in tal caso, potrà sempre presentare istanza di partecipazione per una supplenza da Interpello.

Cos’è l’interprello

Quando si esauriscono le graduatorie GPS e le GI oppure sono incapienti, il dirigente scolastico, dopo avere cercato il supplente che necessita alla scuola, attraverso le GI delle scuole viciniori, pubblica sul sito della scuola un avviso con tutte le informazioni sulla supplenza — durata, orario, sede di servizio e titoli richiesti (INTERPELLI). Gli interessati potranno candidarsi con il modello predisposto e, in caso di convocazione, devono prendere servizio entro 24 ore. Gli interpelli vengono anche trasmessi all’Ufficio scolastico territoriale e anche agli uffici scolastici regionali di tutta Italia, che li pubblicano in un’apposita sezione dei loro siti istituzionali. A tali interpelli possono partecipare anche i gli aspiranti docenti che devono ancora perfezionare il loro titolo di laurea con alcuni CFU per renderlo idoneo e valido all’accesso ad una o più classi di concorso.

Come si sceglie il supplente

Una volta terminato il bando dell’interpello, i dirigenti scolastici vagliano le domande arrivate e per scegliere il docente a cui assegnare la supplenza seguono un ordine di priorità rigido per l’assegnazione delle cattedre scoperte: