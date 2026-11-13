Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Allarmi bomba, nuovo protocollo per le scuole

guarda
ATA
13.11.2026

Microsoft Outlook down, docenti, Ata e Dsga nel caos: è il servizio a cui si appoggia il sistema webmail delle scuole

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Cosa sta succedendo
I problemi nelle scuole

I servizi Microsoft Outlook sono in down da molte ore e le conseguenze non sono poche, anche e soprattutto per il mondo dell‘istruzione. Basta pensare che il link per accedere alle caselle Office 365 delle scuole, https://outlook.office.com/, presente nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel momento in cui scriviamo, tarda mattinata del 13 novembre 2026, risulta inaccessibile.

Cosa sta succedendo

La piattaforma Microsoft 365, come riporta Il Corriere della Sera, è in crisi da ieri sera, 12 novembre, in tutto il mondo. Le soluzioni provate finora non hanno funzionato. Microsoft esclude un attacco informatico e indica come causa probabile un problema di configurazione dei server. “Progressi verso il ripristino del servizio”, ma ancora, oggi, non è stata trovata soluzione.

I problemi sono iniziati ieri intorno alle 19 ora italiana, le 13 sulla costa est degli Stati Uniti. Su Downdetector le segnalazioni hanno superato quota 130mila, da 74 Paesi. In Italia superano le duemila. Non funzionano o vanno a singhiozzo Outlook ed Exchange Online, il sistema di posta aziendale, e poi Teams, SharePoint, OneDrive, l’assistente Copilot, anche la mail hotmail. 

Secondo Microsoft il servizio più colpito è la posta. Il guasto sta colpendo anche le rubriche:  per chi le sincronizza con Microsoft i contatti spariscono e restano solo i numeri, così anche le chiamate di colleghi e familiari compaiono sul display come da “sconosciuto”.

I problemi nelle scuole

Per le scuole si tratta di un grosso problema: il sistema delle mail istituzionali si basa proprio su Microsoft, anche se è possibile migrare da Outlook ad altro gestore, come ad esempio Gmail.

Molti Ata e Dsga, nei gruppi social su Facebook, si stanno lamentando dei disservizi, tra account mail inaccessibili e azioni impossibili da compiere.

Posta elettronica

Dimensionamento, mail e PEC associate a codici meccanografici dismessi rimarranno attive in consultazione fino al 14 novembre

Aggiornamento di mail e PEC, indicazioni operative dal 1° settembre 2025

Caselle di posta elettronica, se il codice meccanografico non è più valido saranno consultabili solo fino al 14 novembre

Caselle di posta elettronica, aggiornamento indirizzi: cosa cambierà dal 1° settembre?

Caselle di posta elettronica, aggiornamento degli indirizzi alle sedi principali dal 1° settembre 2024

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Voto fuori sede, la guida: chi può chiedere l’iscrizione, scadenza e per quali elezioni si può fare – SCARICA MODELLO

Redazione

Senza chiedere permesso. Come Alessandra Fusca ha scacciato il subdolo intruso dal suo corpo

Pasquale Almirante

Intelligenza Artificiale a scuola, nuove regole e responsabilità per DS e DSGA

Giambattista Rosato

La docente entra in classe e sproloquia con gli alunni contro un altro docente della classe. Parole pesanti e rischio sanzione

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata