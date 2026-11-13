Microsoft Outlook down, docenti, Ata e Dsga nel caos: è il servizio a cui si appoggia il sistema webmail delle scuole

I servizi Microsoft Outlook sono in down da molte ore e le conseguenze non sono poche, anche e soprattutto per il mondo dell‘istruzione. Basta pensare che il link per accedere alle caselle Office 365 delle scuole, https://outlook.office.com/, presente nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel momento in cui scriviamo, tarda mattinata del 13 novembre 2026, risulta inaccessibile.

Cosa sta succedendo

La piattaforma Microsoft 365, come riporta Il Corriere della Sera, è in crisi da ieri sera, 12 novembre, in tutto il mondo. Le soluzioni provate finora non hanno funzionato. Microsoft esclude un attacco informatico e indica come causa probabile un problema di configurazione dei server. “Progressi verso il ripristino del servizio”, ma ancora, oggi, non è stata trovata soluzione.

I problemi sono iniziati ieri intorno alle 19 ora italiana, le 13 sulla costa est degli Stati Uniti. Su Downdetector le segnalazioni hanno superato quota 130mila, da 74 Paesi. In Italia superano le duemila. Non funzionano o vanno a singhiozzo Outlook ed Exchange Online, il sistema di posta aziendale, e poi Teams, SharePoint, OneDrive, l’assistente Copilot, anche la mail hotmail.

Secondo Microsoft il servizio più colpito è la posta. Il guasto sta colpendo anche le rubriche: per chi le sincronizza con Microsoft i contatti spariscono e restano solo i numeri, così anche le chiamate di colleghi e familiari compaiono sul display come da “sconosciuto”.

I problemi nelle scuole

Per le scuole si tratta di un grosso problema: il sistema delle mail istituzionali si basa proprio su Microsoft, anche se è possibile migrare da Outlook ad altro gestore, come ad esempio Gmail.

Molti Ata e Dsga, nei gruppi social su Facebook, si stanno lamentando dei disservizi, tra account mail inaccessibili e azioni impossibili da compiere.