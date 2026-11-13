Abusi su un’alunna di 12 anni: docente di musica condannato dalla Corte dei Conti a risarcire oltre 105mila euro alla scuola

La Sezione Giurisdizionale per la Sardegna della Corte dei Conti (sentenza n. 169/2026) ha condannato un docente di musica a risarcire oltre 105.000 euro all’Istituto Comprensivo per danno erariale e lesione dell’immagine dell’istituzione scolastica.
Il caso riguarda un insegnante di musica in servizio presso una scuola media. Il docente era già stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile a 6 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un’alunna dodicenne, per fatti commessi nel 2022.
A seguito del giudicato penale definitivo, la Procura contabile ha avviato il procedimento di responsabilità erariale per il pregiudizio cagionato all’amministrazione. La Corte dei Conti ha quantificato il risarcimento complessivo in 105.310,42 euro, individuando due distinte voci di danno:
Nella motivazione della sentenza, il Collegio ha ribadito l’inaccettabilità di simili condotte nell’ambito scolastico, sottolineando la delicatezza del ruolo degli insegnanti chiamati alla formazione e tutela di alunni di giovanissima età.