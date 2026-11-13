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13.11.2026

Abusi su un’alunna di 12 anni: docente di musica condannato dalla Corte dei Conti a risarcire oltre 105mila euro alla scuola

Lara La Gatta
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Indice
La condanna in sede penale
La condanna della Corte dei Conti
Condotte inaccettabili

La Sezione Giurisdizionale per la Sardegna della Corte dei Conti (sentenza n. 169/2026) ha condannato un docente di musica a risarcire oltre 105.000 euro all’Istituto Comprensivo per danno erariale e lesione dell’immagine dell’istituzione scolastica.

La condanna in sede penale

Il caso riguarda un insegnante di musica in servizio presso una scuola media. Il docente era già stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile a 6 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un’alunna dodicenne, per fatti commessi nel 2022.

La condanna della Corte dei Conti

A seguito del giudicato penale definitivo, la Procura contabile ha avviato il procedimento di responsabilità erariale per il pregiudizio cagionato all’amministrazione. La Corte dei Conti ha quantificato il risarcimento complessivo in 105.310,42 euro, individuando due distinte voci di danno:

  • 100.000,00 euro per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: i giudici contabili hanno ritenuto la condotta del docente di estrema gravità e lesiva dei doveri di lealtà e fedeltà, evidenziando il notevole clamore mediatico e sociale suscitato dalla vicenda e il profondo discredito gettato sulla scuola.
  • 5.310,42 euro per danno da disservizio: liquidato in via equitativa nella misura del 20% degli emolumenti percepiti dal docente nel periodo considerato, in quanto l’insegnante ha distorto il proprio ruolo e la funzione didattica dai compiti istituzionali.

Condotte inaccettabili

Nella motivazione della sentenza, il Collegio ha ribadito l’inaccettabilità di simili condotte nell’ambito scolastico, sottolineando la delicatezza del ruolo degli insegnanti chiamati alla formazione e tutela di alunni di giovanissima età.

abusi sessualiCorte dei ContiViolenza sessuale

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