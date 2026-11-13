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Studenti e genitori
13.11.2026

Dieci in tutte le materie e prove Invalsi perfette, ma niente lode: il TAR boccia il ricorso dei genitori. A pesare il comportamento non sempre irreprensibile

Lara La Gatta
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Indice
Il caso: voti da record, ma la Commissione nega il massimo riconoscimento
Le motivazioni dei docenti: orale e comportamento sotto la lente
La sentenza del TAR: “La lode non è un atto dovuto”

Avere la media del dieci, ottenere il massimo dei voti alle prove Invalsi e conseguire 10/10 in tutti gli scritti e al colloquio finale non garantisce automaticamente il diritto alla lode. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) con la sentenza n. 296/2026, rigettando il ricorso presentato dai genitori di uno studente della scuola secondaria di primo grado contro la decisione della commissione d’esame.

Il caso: voti da record, ma la Commissione nega il massimo riconoscimento

La vicenda riguarda gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione relativi all’anno scolastico 2021/2022. Il percorso dello studente si era distinto per risultati eccellenti:

  • Votazioni massime nelle prove nazionali Invalsi;
  • Voto 10 nelle prove scritte di italiano e matematica e nel colloquio pluridisciplinare;
  • Ammissione all’esame con giudizio di livello eccellente.

Nonostante il diploma conseguito con la votazione di 10/10, la Commissione plenaria ha deciso di non attribuire la lode a causa di tre voti contrari in sede di ratifica.

Le motivazioni dei docenti: orale e comportamento sotto la lente

Dai verbali d’esame è emerso che la sottocommissione ha motivato la scelta evidenziando due aspetti chiave:

  1. Un’esposizione orale “non particolarmente brillante” durante il colloquio;
  2. Un comportamento non ritenuto “così irreprensibile2 in diverse occasioni del triennio da giustificare il massimo encomio (“l’alunno ha condiviso ma non sempre applicato le regole convenute2).

La famiglia ha quindi adito le vie legali lamentando eccesso di potere, difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.

La sentenza del TAR: “La lode non è un atto dovuto”

Il TAR Abruzzo ha confermato la legittimità dell’operato della scuola. Nella motivazione, i giudici amministrativi hanno chiarito fondamentali principi di diritto scolastico:

  • Discrezionalità tecnica: la valutazione dell’eccellenza e della maturità dello studente costituisce la massima espressione della discrezionalità tecnica dei docenti e non può essere sostituita dal giudizio del giudice, salvo casi di palese e grave illogicità.
  • Il quid pluris dell’eccellenza: il raggiungimento del punteggio massimo (10/10) non rende la lode un atto dovuto. L’art. 13 del D.M. n. 741/2017 stabilisce infatti che la votazione “può” (e non deve) essere accompagnata dalla lode, richiedendo un apprezzamento ulteriore e l’unanimità della commissione.
  • Requisito dell’unanimità: poiché l’assegnazione della lode necessitava del consenso unanime della commissione plenaria – requisito mancato per via di tre voti contrari -, il provvedimento di diniego risulta pienamente coerente e motivato.

Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

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