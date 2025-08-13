Mini call veloce 2025, per la chiamata si procede prima con l’ordine di punteggio per F1A e in coda per F1B

Un’interessante domanda ci viene posta da un nostro lettore riguardo la formulazione della graduatoria per la chiamata da mini call veloce. Chi precede per la mini call veloce il docente con 70 punti inserito in GPS I fascia sostegno della provincia X o il docente con 82 punti insertito in elenco aggiuntivo GPS I fascia sostegno della provincia Y?

Le fasce GPS 1A e 1B

Nella prima fascia GPS per i posti di sostegno sono inseriti due tipologie di docenti, coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024, quindi sono entrati a pieno titolo in prima fascia A GPS sostegno (F1A) per il biennio 2024-2026, e poi ci sono anche i docenti che sono entrati in prima fascia sostegno delle GPS, ma nell’elenco aggiuntivo, per avere conseguito il titolo di specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2025, costoro si trovano nella fascia F1B.

Per cui oltre la prima fascia GPS sostegno originale, denominata F1A, esiste quella degli elenchi aggiuntivi che va in coda, denominata F1B.

Risposta al quesito

Quindi alla domanda fatta dal nostro lettore possiamo così rispondere: Nella graduatoria della mini call veloce prevale il docente con 70 punti ma appartenente alla fascia F1A, mentre segue il docente con maggiore punteggio, ovvero 82 punti, ma che appartiene alla fascia F1B.