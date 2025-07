Mini call veloce dal 14 al 19 agosto, ancora in sofferenza la classe di concorso ADSS, mentre probabili residui per ADAA, ADEE e ADMM

I turni della fase ordinaria delle immissioni in ruolo stanno per terminare e già da venerdì 1 agosto e fino a mercoledì 13 agosto si aprirà la finestra per le immissioni in ruolo straordinarie sui posti di sostegno residuati da GPS I fascia ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. In alcune province del sud, per esempio nella Campania, già non ci sono posti residuati di sostegno per la fase straordinaria delle immissioni in ruolo. C’è molta preoccupazione, come già è accaduto nelle immissioni in ruolo 2024/2025, di un esaurimento dei posti di sostegno per ADSS per la procedura mini call veloce. Diversa è la situazione dei posti residuati per ADAA, ADEE e ADMM.

Mini call veloce dal 14 al 19 agosto

I posti di sostegno residuati dopo l’assegnazione dei ruolo da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo provinciali saranno proposti per una nuova tornata di immissioni in ruolo interprovinciale tramite la cosiddetta mini call veloce.

La procedura della mini call veloce sarà attuabile dal 14 al 19 agosto 2025. Per la precisione gli Uffici Scolastici Regionali e quelli Provinciali pubblicheranno l’elenco dei posti di sostegno disponibili per il ruolo, gli aspiranti al ruolo su tali posti residuati, tramite mini call veloce e se non sono risultati rinunciatari nella fase provinciale terminata il 13 agosto, potranno partecipare a questa nuova tornata di immissioni in ruolo presentando le domande dalle ore 10:00 del 14 agosto fino alle ore 9:00 del 19 agosto 2025.

Le operazioni della mini call veloce dovranno concludersi entro e non oltre il 21 agosto 2025.

Decidere di non presentare domanda di mini call veloce, quindi rinunciare al possibile ruolo con contratto a tempo determinato in una provincia X o in più province della medesima Regione sui posti di sostegno residuati dalla fase straordinaria delle GPS I fascia sostegno ( ADAA; ADEE; ADMM; ADSS), non comporta sanzioni di nessun tipo per chi è già inserito in una data provincia in GPS per gli incarichi e le supplenze. Quindi la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, ma non comporta sanzioni riferibili agli incarichi e alle supplenze da GPS e da GI.

Rinuncia al ruolo da mini call veloce: “Sanzioni”

Se invece si partecipa alla procedura della Mini-Call veloce e non si dovesse ottenere il ruolo per mancanza delle disponibilità in relazione al punteggio e alla posizione della nuova graduatoria di questa procedura, l’aspirante potrà partecipare regolarmente agli incarichi e supplenze delle GPS della sua provincia di inclusione e alle supplenze brevi da GI.

La partecipazione alla procedura di Mini-call veloce e la conseguente assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta, di fatto, l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento nella provincia di inserimento nelle GPS di tutte le tipologie di supplenza, comprese quelle attribuite attraverso le procedure di interpello.